По Україні застосовують аварійні відключення після ударів РФ: в яких областях

У зв'язку з російською комбінованою повітряною атакою цього ранку, 1 лютого, в низці областей застосовують аварійні відключення. Такі обмеження наразі вживаються у семи областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .

Де саме будуть аварійні відключення світла

В енергетичній компанії розповіли, що аварійні відключення через ворожу атаку застосовують у:

Харківській,

Сумській,

Полтавській,

Донецькій,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Дніпропетровській областях.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, були застосовані превентивні заходи обмеження по світлу.

"Ворог продовжує свій енергетичний терор! У зв'язку з атакою оператор системи передачі терміново застосовує превентивні заходи обмеження", - йдеться в заяві чиновника на Facebook-сторінці.

Він також закликав громадян слідкувати за офіційними повідомленнями.

Додамо, як поінформували у Полтавській обласній військовій адміністрації (ОВА), були зафіксовані пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

"Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - розповіли в адміністрації.

Комбінована російська атака 1 лютого

Раніше повідомлялося, що в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ворожу ракетну атаку. Військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Пізніше у кількох містах пролунали вибухи. Крім того, повідомлялося, що вже відомо про постраждалих у Харкові, де також сталися пожежі.

Нагадаємо, раніше цієї ночі російські окупанти запустили ударні БПЛА по Запоріжжю, й ворожі повітряні цілі пошкодили приватні будинки, навчальний заклад, а також енергетичну інфраструктуру.