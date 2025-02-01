По Украине применяют аварийные отключения после ударов РФ: в каких областях
В связи с российской комбинированной воздушной атакой этим утром, 1 февраля, в ряде областей применяют аварийные отключения. Такие ограничения пока применяются в семи областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
Где именно будут аварийные отключения света
В энергетической компании рассказали, что аварийные отключения из-за вражеской атаки применяют в:
- Харьковской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Донецкой,
- Кировоградской,
- Запорожской,
- Днепропетровской областях.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, были предприняты превентивные меры ограничения по свету.
"Враг продолжает свой энергетический террор! В связи с атакой оператор системы передачи срочно применяет превентивные меры ограничения", - говорится в заявлении чиновника на Facebook-странице.
Он также призвал граждан следить за официальными сообщениями.
Добавим, как проинформировали в Полтавской областной военной администрации (ОВА), были зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.
"Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - рассказали в администрации.
Комбинированная российская атака 1 февраля
Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за вражеской ракетной атаки. Военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
Позже в нескольких городах прогремели взрывы. Кроме того, сообщалось, что уже известно о пострадавших в Харькове, где также произошли пожары.
Напомним, ранее этой ночью российские оккупанты запустили ударные БПЛА по Запорожью, и вражеские воздушные цели повредили частные дома, учебное заведение, а также энергетическую инфраструктуру.
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