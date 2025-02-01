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Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України

Субота 01 лютого 2025 08:09
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Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України Фото: росіяни атакували ракетами Харківську і Полтавську області (t.me dsns_telegram )
Автор: Валерій Савицький, Наталія Юрченко

Російські терористи атакували Україну крилатими і балістичними ракетами. У Харківській та Полтавській областях влучання, є жертва і постраждалі серед цивільного населення.

Що відомо про наслідки масованої атаки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Російські окупанти ще з вечора 31 січня випустили по Україні дрони. Під ранок росіяни також атакували Україну ракетами.

Полтава і Полтавська область

Близько 7:07 ранку в Полтаві пролунали вибухи. За попередньою інформацією ОВА, влучань у цивільні обʼєкти та постраждалі не зафіксовані. Але є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

Без світла залишилися 164 побутових та 1 юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

О 7:44 у місті знову було чутно звук вибуху.

За останніми даними Полтавської ОВА, у Полтаві влучання у житловий будинок. На місці працюють рятувальники, екстрені служби. Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України

Фото: у Полтаві влучання в будинок (t.me/poltavskaOVA/20637)

Харків і Харківська область

Крім того, росіяни атакували ракетами Харків і Харківську область. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов близько 7:30 повідомив, що були зафіксовані ворожі влучання у Харківському та Берестинському районах.

"Інформацію щодо руйнувань та постраждалих перевіряють профільні служби", - повідомив чиновник.

Серія вибухів пролунала й у Харкові. За словами мера міста Ігоря Терехова, у місті є "приліт" у Холодногірському районі в межах житлової забудови, на місці влучання сталася пожежа.

Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару загинула жінка близько 60 років.

Станом на 8:40 відомо про п'ятьох постраждалих у Харкові.

Запоріжжя

Як повідомляє місцева влада та ДСНС, після опівночі 1 лютого армія РФ завдала по Запоріжжю ударів 18 дронами. Це одна з наймасованіших атак на місто.
У різних районах сталися пожежі. Пошкоджений об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Горіли будівлі навчального закладу, автомобілі, гаражі і приватні будинки.

Внаслідок атаки постраждав 57-річний чоловік. Від госпіталізації відмовився.

Хмельницька область

Також з 7:36 по 7:51 кілька разів було чути звуки вибухів у Хмельницькій області.

За даними Повітряних сил, з Житомирської області ворожі дрони рухалися у напрямку міста Старокостянтинів.

Масована ракетна атака Росії

Вранці 1 лютого російський агресор масштабно атакував Україну крилатими і балістичними ракетами.

Близько 5:30 у східних областях оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Ближче до 7:00 тривогу було оголошено на всій території України.

Також російські військові впродовж ночі атакували країну дронами-камікадзе "Шахед".

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Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України
Влучання у Полтаві, Запоріжжі і Харкові: наслідки масованого обстрілу України
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