"Наймасовіший удар за останній час": росіяни обстріляли Запоріжжя, названо наслідки

Російські загарбники завдали по місту Запоріжжя понад десять ударів у ніч проти 1 лютого. Ця ворожа атака стала однією з наймасованіших.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова .

"Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час", - йдеться в публікації чиновника в Telegram-каналі.

Глава ОВА зазначив, що наслідки обстрілу встановлюються. На місцях працюють усі екстрені служби.

Разом з тим чиновник поінформував, що за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

"Атака ворога продовжується. Тривога оголошена по всій території області. Не нехтуйте правилами безпеки", - зазначив він.

Пізніше він додав, що у Запоріжжі через обстріл зазнали пошкоджень приватні домоволодіння. Там вибиті вікна, пошкоджений дах.

Тривають роботи зі встановлення наслідків ворожої атаки на місто.

Також варто додати, що перед тим моніторингові групи писали, що після ворожої повітряної атаки із застосуванням безпілотників у Запоріжжі пролунали вибухи, після чого у місті частково зникло світло.

В запорізьких Telegram-каналах також повідомляли, що у місті на тлі ворожої дронової атаки були пожежі.

Повітряна атака у ніч проти 1 лютого

Нагадаємо, напередодні ввечері російські загарбники запустили по України кілька груп ударних безпілотників для чергової атаки, і через загрозу атаки "Шахедів" у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Повідомлялося про роботу ППО в Київській області, де були помічені БПЛА противника. Також у Києві лунали вибухи.

Додамо, окрім дронового удару, російські загарбники запустили вночі по Україні ракети. На тлі такої атаки в Одесі пролунали сильні вибухи.

Зауважимо, що цей нічний ракетний удар відбувся лише через кілька годин після ворожого обстрілу центру Одеси із застосуванням балістики.