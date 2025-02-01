У Запоріжжі після російського удару повернули світло, уточнено наслідки атаки

У Запоріжжі після нічної масованої ворожої повітряної атаки 1 лютого енергетики відновили електроживлення. У місті внаслідок російського обстрілу постраждалих немає.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Енергопостачання відновлено. Дякую нашим енергетикам", - йдеться в публікації чиновника в мережі.

Перед тим він інформував, що у Запоріжжі після ворожого дронового удару були знеструмлені понад 400 абонентів.

За уточненими даними, для атаки на місто ворог застосував 18 ударних безпілотників типу "Шахед", розповів керівник ОВА. Раніше повідомлялося про 16 дронів-камікадзе, якими росармія била по Запоріжжю.

Наслідки дронової атаки на Запоріжжя

У місті внаслідок російської повітряної атаки, за словами глава адміністрації, були пошкоджені об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Як уточнював Федоров, у Запоріжжі через обстріл був пошкоджений навчальний заклад.

Крім того, у місті постраждали автомийка та приватні гаражі, сталося кілька пожеж, які вже загасили рятувальники.

На щастя, постраждалих або жертв у місті немає.

Глава ОВА оприлюднив в мережі фото та відео, та показав наслідки російської атаки на Запоріжжя.

Масований дроновий удар по Запоріжжю

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 1 лютого російські окупанти завдали повітряного удару по Запоріжжю, у місті лунали вибухи. Для атаки ворог застосував безпілотники.

Пізніше глава ОВА назвав даний російський удар по Запоріжжю "наймасовішим за останній час".

В ОВА також повідомляли, що у ліквідації наслідків обстрілу Запоріжжя були задіяні в фахівці ДСНС, енергетики та комунальні служби.