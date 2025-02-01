ua en ru
Сб, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики

Субота 01 лютого 2025 05:38
UA EN RU
У багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Україні оголошено масштабну тривогу. Є загроза атак території країни балістичними ракетами з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошена повітряна тривога.

Станом на 5:30 мапа повітряних тривог України виглядала так:

У багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики

Атаки Росії

В ніч на 1 лютого російські терористи обстрілюють Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Зокрема, агресор запустив ударні БпЛА по Запоріжжю. Дрони пошкодили приватні будинки, навчальний заклад, а також енергетичну інфраструктуру.

Загалом, місто атакували 18 дронів-камікадзе. Подачу електроенергії 400 знеструмленим раніше абонентам уже відновлено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
РФ обстріляла балістикою центр Одеси: що відомо на зараз
РФ обстріляла балістикою центр Одеси: що відомо на зараз
DAILY
Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Марк Елліс, Міжнародна асоціація адвокатів: Путін не з'явиться в Гаазі в найближчій перспективі