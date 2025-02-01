У багатьох областях України оголошено тривогу через загрозу балістики
В Україні оголошено масштабну тривогу. Є загроза атак території країни балістичними ракетами з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошена повітряна тривога.
Станом на 5:30 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Атаки Росії
В ніч на 1 лютого російські терористи обстрілюють Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Зокрема, агресор запустив ударні БпЛА по Запоріжжю. Дрони пошкодили приватні будинки, навчальний заклад, а також енергетичну інфраструктуру.
Загалом, місто атакували 18 дронів-камікадзе. Подачу електроенергії 400 знеструмленим раніше абонентам уже відновлено.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.