В Україні запускають платформу "Обрій" для ринку праці: коли запрацюють перші сервіси

Головне: Нова екосистема : в Україні запускають цифрову платформу "Обрій", яка супроводжуватиме людину впродовж усього кар'єрного шляху - від профорієнтації у школі до працевлаштування та перенавчання.

: в Україні запускають цифрову платформу "Обрій", яка супроводжуватиме людину впродовж усього кар'єрного шляху - від профорієнтації у школі до працевлаштування та перенавчання. Масштабна ціль : у фокусі проєкту - 12,5 млн економічно неактивних українців (ветеранів, ВПО, людей 50+ та ін.), до кінця року до роботи планують залучити щонайменше 100 тисяч людей.

: у фокусі проєкту - 12,5 млн економічно неактивних українців (ветеранів, ВПО, людей 50+ та ін.), до кінця року до роботи планують залучити щонайменше 100 тисяч людей. Перші сервіси в "Дії" : очікується, що вже в липні 2026 року в застосунку з'явиться можливість отримати державний грант на навчання, а також функція дистанційного звільнення для працівників із ТОТ.

: очікується, що вже в липні 2026 року в застосунку з'явиться можливість отримати державний грант на навчання, а також функція дистанційного звільнення для працівників із ТОТ. Плани до 2027 року: наступними етапами стануть запуск реєстрації безробітних, кабінетів для роботодавців, програм менторства та інтеграція з освітнім застосунком "Мрія" для старшокласників.

Чим саме "Обрій" зможе допомогти українцям

У понеділок, 8 червня, у Мінекономіки розповіли, що презентували "Обрій" - цифрову екосистему ринку праці, яка допоможе долати:

дефіцит кадрів;

структурне безробіття.

Зазначається, що "Обрій" супроводжуватиме людину впродовж усього працездатного життя:

від профілювання інтересів, навичок у школі та вибору професії;

до працевлаштування, перенавчання та підвищення кваліфікації.

"Обрій" - це цифрова інфраструктура нової моделі, яка базується на глибокому аналізі даних", - поділився міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт під час презентації пояснив, що платформа "Обрій" зможе:

аналізувати здібності людини та отримані у школі кваліфікації;

пропонувати їй варіанти професій, де б ці навички згодилися;

надавати поради щодо підвищення кваліфікацій за допомогою курсів;

надсилати пропозиції роботи згідно з профілем.

Тим часом "у кабінет роботодавця потраплятимуть ті резюме, які відповідатимуть його побажанням".

Презентація проєкту "Обрій" (фото: facebook.com/mineconomdev)

Скількох людей планують залучити до кінця року

За даними Мінекономіки, у фокусі "Обрію" - 12,5 млн економічно неактивних українців.

Йдеться, зокрема, про:

ветеранів;

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

людей з інвалідністю;

молодь;

жінок із дітьми;

людей віком 50+.

Соболев зауважив, що держава вперше "бачить ринок праці цілісно, а не у вигляді розрізнених фрагментів інформації з різних реєстрів".

"До кінця року за допомогою "Обрію" ми розраховуємо залучити до ринку праці щонайменше 100 тисяч українців", - розповів він.

Платформа "Обрій" зможе допомогти чималій кількості людей (фото: facebook.com/mineconomdev)

Коли запрацюють перші сервіси в "Дії"

У Мінекономіки повідомили, що перші сервіси з'являться в "Дії" вже цього літа:

грант на професійний розвиток - державне фінансування для оплати навчання або присвоєння чи підтвердження кваліфікації;

- державне фінансування для оплати навчання або присвоєння чи підтвердження кваліфікації; дистанційне припинення трудових відносин - для працівників, чиї роботодавці перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Серед інших послуг, які плануються до запуску найближчим часом:

реєстрація безробітного;

призначення виплати допомоги з безробіття.

Циборт під час презентації уточнив, що зараз стартує бета-тестування першого модуля системи:

отримання гранту на навчання від Державної служби зайнятості (ДСЗ);

дистанційного звільнення з роботи на підприємствах, розташованих на ТОТ.

Він зауважив, що через "Дію" відбуватимуться як реєстрація на навчання й отримання державного гранту, так і подальша видача сертифікату.

Цей функціонал, за його словами, має стати доступним вже у липні 2026 року.

Решту основних модулів планують розгорнути до 2027 року (модуль неформальної освіти, програми менторства, вакансії та особисті кабінети роботодавців тощо).

Крім того, через інтеграцію з освітньою платформою "Мрія", має запрацювати сервіс профорієнтації для старших школярів.