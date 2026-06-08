В Україні запускають платформу "Обрій" для ринку праці: коли запрацюють перші сервіси

В Україні запускають нову цифрову платформу "Обрій". Вона допоможе громадянам швидше знаходити роботу, а бізнесу - закривати наявні вакансії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України у Facebook.
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У понеділок, 8 червня, у Мінекономіки розповіли, що презентували "Обрій" - цифрову екосистему ринку праці, яка допоможе долати:
Зазначається, що "Обрій" супроводжуватиме людину впродовж усього працездатного життя:
"Обрій" - це цифрова інфраструктура нової моделі, яка базується на глибокому аналізі даних", - поділився міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
Заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт під час презентації пояснив, що платформа "Обрій" зможе:
Тим часом "у кабінет роботодавця потраплятимуть ті резюме, які відповідатимуть його побажанням".
За даними Мінекономіки, у фокусі "Обрію" - 12,5 млн економічно неактивних українців.
Йдеться, зокрема, про:
Соболев зауважив, що держава вперше "бачить ринок праці цілісно, а не у вигляді розрізнених фрагментів інформації з різних реєстрів".
"До кінця року за допомогою "Обрію" ми розраховуємо залучити до ринку праці щонайменше 100 тисяч українців", - розповів він.
У Мінекономіки повідомили, що перші сервіси з'являться в "Дії" вже цього літа:
Серед інших послуг, які плануються до запуску найближчим часом:
Циборт під час презентації уточнив, що зараз стартує бета-тестування першого модуля системи:
Він зауважив, що через "Дію" відбуватимуться як реєстрація на навчання й отримання державного гранту, так і подальша видача сертифікату.
Цей функціонал, за його словами, має стати доступним вже у липні 2026 року.
Решту основних модулів планують розгорнути до 2027 року (модуль неформальної освіти, програми менторства, вакансії та особисті кабінети роботодавців тощо).
Крім того, через інтеграцію з освітньою платформою "Мрія", має запрацювати сервіс профорієнтації для старших школярів.
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