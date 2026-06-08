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В Україні запускають платформу "Обрій" для ринку праці: коли запрацюють перші сервіси

18:40 08.06.2026 Пн
4 хв
Що нового з'явиться в "Дії"?
aimg Ірина Костенко
Цифрову екосистему ринку праці "Обрій" вже презентували (фото: facebook.com/mineconomdev)

В Україні запускають нову цифрову платформу "Обрій". Вона допоможе громадянам швидше знаходити роботу, а бізнесу - закривати наявні вакансії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України у Facebook.

Головне:

  • Нова екосистема: в Україні запускають цифрову платформу "Обрій", яка супроводжуватиме людину впродовж усього кар'єрного шляху - від профорієнтації у школі до працевлаштування та перенавчання.
  • Масштабна ціль: у фокусі проєкту - 12,5 млн економічно неактивних українців (ветеранів, ВПО, людей 50+ та ін.), до кінця року до роботи планують залучити щонайменше 100 тисяч людей.
  • Перші сервіси в "Дії": очікується, що вже в липні 2026 року в застосунку з'явиться можливість отримати державний грант на навчання, а також функція дистанційного звільнення для працівників із ТОТ.
  • Плани до 2027 року: наступними етапами стануть запуск реєстрації безробітних, кабінетів для роботодавців, програм менторства та інтеграція з освітнім застосунком "Мрія" для старшокласників.

Чим саме "Обрій" зможе допомогти українцям

У понеділок, 8 червня, у Мінекономіки розповіли, що презентували "Обрій" - цифрову екосистему ринку праці, яка допоможе долати:

  • дефіцит кадрів;
  • структурне безробіття.

Зазначається, що "Обрій" супроводжуватиме людину впродовж усього працездатного життя:

  • від профілювання інтересів, навичок у школі та вибору професії;
  • до працевлаштування, перенавчання та підвищення кваліфікації.
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"Обрій" - це цифрова інфраструктура нової моделі, яка базується на глибокому аналізі даних", - поділився міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт під час презентації пояснив, що платформа "Обрій" зможе:

  • аналізувати здібності людини та отримані у школі кваліфікації;
  • пропонувати їй варіанти професій, де б ці навички згодилися;
  • надавати поради щодо підвищення кваліфікацій за допомогою курсів;
  • надсилати пропозиції роботи згідно з профілем.

Тим часом "у кабінет роботодавця потраплятимуть ті резюме, які відповідатимуть його побажанням".

Презентація проєкту "Обрій" (фото: facebook.com/mineconomdev)

Скількох людей планують залучити до кінця року

За даними Мінекономіки, у фокусі "Обрію" - 12,5 млн економічно неактивних українців.

Йдеться, зокрема, про:

  • ветеранів;
  • внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • людей з інвалідністю;
  • молодь;
  • жінок із дітьми;
  • людей віком 50+.

Соболев зауважив, що держава вперше "бачить ринок праці цілісно, а не у вигляді розрізнених фрагментів інформації з різних реєстрів".

"До кінця року за допомогою "Обрію" ми розраховуємо залучити до ринку праці щонайменше 100 тисяч українців", - розповів він.

Платформа "Обрій" зможе допомогти чималій кількості людей (фото: facebook.com/mineconomdev)

Коли запрацюють перші сервіси в "Дії"

У Мінекономіки повідомили, що перші сервіси з'являться в "Дії" вже цього літа:

  • грант на професійний розвиток - державне фінансування для оплати навчання або присвоєння чи підтвердження кваліфікації;
  • дистанційне припинення трудових відносин - для працівників, чиї роботодавці перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Серед інших послуг, які плануються до запуску найближчим часом:

  • реєстрація безробітного;
  • призначення виплати допомоги з безробіття.

Циборт під час презентації уточнив, що зараз стартує бета-тестування першого модуля системи:

  • отримання гранту на навчання від Державної служби зайнятості (ДСЗ);
  • дистанційного звільнення з роботи на підприємствах, розташованих на ТОТ.

Він зауважив, що через "Дію" відбуватимуться як реєстрація на навчання й отримання державного гранту, так і подальша видача сертифікату.

Цей функціонал, за його словами, має стати доступним вже у липні 2026 року.

Решту основних модулів планують розгорнути до 2027 року (модуль неформальної освіти, програми менторства, вакансії та особисті кабінети роботодавців тощо).

Крім того, через інтеграцію з освітньою платформою "Мрія", має запрацювати сервіс профорієнтації для старших школярів.

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