В Украине запускают платформу "Обрій" для рынка труда: когда заработают первые сервисы

В Украине запускают новую цифровую платформу "Обрій". Она поможет гражданам быстрее находить работу, а бизнесу - закрывать имеющиеся вакансии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в Facebook.
Главное:
В понедельник, 8 июня, в Минэкономики рассказали, что презентовали "Обрій" - цифровую экосистему рынка труда, которая поможет преодолевать:
Отмечается, что "Обрій" будет сопровождать человека на протяжении всей трудоспособной жизни:
"Обрій" - это цифровая инфраструктура новой модели, которая базируется на глубоком анализе данных", - поделился министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Циборт во время презентации объяснил, что платформа "Обрій" сможет:
Тем временем "в кабинет работодателя будут попадать те резюме, которые будут отвечать его пожеланиям".
По данным Минэкономики, в фокусе "Обрія" - 12,5 млн экономически неактивных украинцев.
Речь идет, в частности:
Соболев отметил, что государство впервые "видит рынок труда целостно, а не в виде разрозненных фрагментов информации из разных реестров".
"До конца года с помощью "Обрія" мы рассчитываем привлечь к рынку труда не менее 100 тысяч украинцев", - рассказал он.
В Минэкономики сообщили, что первые сервисы появятся в "Дії" уже этим летом:
Среди других услуг, которые планируются к запуску в ближайшее время:
Циборт во время презентации уточнил, что сейчас стартует бета-тестирование первого модуля системы:
Он отметил, что через "Дію" будут происходить как регистрация на обучение и получение государственного гранта, так и дальнейшая выдача сертификата.
Этот функционал, по его словам, должен стать доступным уже в июле 2026 года.
Остальные основные модули планируют развернуть до 2027 года (модуль неформального образования, программы менторства, вакансии и личные кабинеты работодателей и т.д.).
Кроме того, через интеграцию с образовательной платформой "Мрія", должен заработать сервис профориентации для старших школьников.
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