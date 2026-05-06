В Україні запускають конфіскацію активів експрем'єра Азарова

23:05 06.05.2026 Ср
2 хв
Під санкції також потрапив син прем'єра-втікача
aimg Анастасія Никончук
Фото: Микола Азаров (GettyImages)

Проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова будуть застосовані санкції, передбачені законом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства юстиції.

У середу, 6 травня 2026 року, Мін'юст звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про застосування санкцій до Миколи Азарова та його сина.

Йдеться про захід, передбачений законом "Про санкції", який передбачає стягнення активів на користь держави.

Підстави для звернення

У відомстві нагадали, що Микола Азаров обіймав посаду прем'єр-міністра в період президентства Віктора Януковича з 2010 по 2014 рік.

Після подій Революції гідності він покинув Україну і, за даними Мін'юсту, згодом підтримував дії Росії, пов'язані з анексією Криму, а також публічно ставив під сумнів легітимність української влади.

Після початку повномасштабної війни, як зазначають у міністерстві, він продовжив поширювати тези російської пропаганди, спрямовані на виправдання агресії проти України.

Роль Олексія Азарова

Олексій Азаров, колишній народний депутат і підприємець, також покинув Україну 2014 року. За інформацією Мін'юсту, на території Росії він веде бізнес-діяльність через розгалужену мережу компаній.

У відомстві стверджують, що ці структури беруть участь у матеріально-технічному забезпеченні агресії, зокрема через сплату податків до бюджету РФ і виробництво продукції відповідного призначення.

Які активи хочуть стягнути

Мін'юст заявив про намір стягнути активи, які належать Азарову і його синові безпосередньо або через третіх осіб.

До переліку входять об'єкти нерухомості та земельні ділянки в Києві та області, грошові кошти, корпоративні права, а також цінні предмети, включно з книгами, іконами та ювелірними виробами.

Нагадуємо, що Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, що передбачає позбавлення державних нагород осіб, які причетні до державної зради або діють в інтересах країни-агресора. Це ж стосується прем'єра-втікача Миколи Азарова.

Зазначимо, що експрем'єра України Миколу Азарова було обрано академіком Російської академії наук, що викликало різку реакцію та критику з боку наукової спільноти.

