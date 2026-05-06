В Украине запускают конфискацию активов экс-премьера Азарова

Против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и его сына Алексея Азарова будут применены санкции, предусмотренные законом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства юстиции.
В среду, 6 мая 2026 года, Минюст обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкций к Николаю Азарову и его сыну.
Речь идет о мере, предусмотренной законом "О санкциях", которая предполагает взыскание активов в пользу государства.
В ведомстве напомнили, что Николай Азаров занимал пост премьер-министра в период президентства Виктора Януковича с 2010 по 2014 год.
После событий Революции достоинства он покинул Украину и, по данным Минюста, впоследствии поддерживал действия России, связанные с аннексией Крыма, а также публично ставил под сомнение легитимность украинской власти.
После начала полномасштабной войны, как отмечают в министерстве, он продолжил распространять тезисы российской пропаганды, направленные на оправдание агрессии против Украины.
Алексей Азаров, бывший народный депутат и предприниматель, также покинул Украину в 2014 году. По информации Минюста, на территории России он ведет бизнес-деятельность через разветвленную сеть компаний.
В ведомстве утверждают, что эти структуры участвуют в материально-техническом обеспечении агрессии, в том числе через уплату налогов в бюджет РФ и производство продукции соответствующего назначения.
Минюст заявил о намерении взыскать активы, которые принадлежат Азарову и его сыну напрямую или через третьих лиц.
В перечень входят объекты недвижимости и земельные участки в Киеве и области, денежные средства, корпоративные права, а также ценные предметы, включая книги, иконы и ювелирные изделия.
Напоминаем, что Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающего лишение государственных наград лиц, причастных к государственной измене или действующих в интересах страны-агрессора. Это же касается премьера-беглеца Николая Азарова.
Отметим, что экс-премьер Украины Николай Азаров был избран академиком Российской академии наук, что вызвало резкую реакцию и критику со стороны научного сообщества.