Головна » Новини » Політика

Експрем'єру Азарову заочно дали 15 років тюрми

Україна, Середа 03 грудня 2025 18:46
UA EN RU
Експрем'єру Азарову заочно дали 15 років тюрми Фото: колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров (flickr.com)
Автор: Антон Корж

У Києві Печерський районний суд визнав колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова винним у державній зраді та спробі насильницької зміни конституційного ладу. Азарову винесли заочний вирок - 15 років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок суду.

Зазначається, що ще у березні 2024 року прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт проти Миколи Азарова та його помічниці. У експрем'єра був цілий "букет" звинувачень:

  • державна зрада;
  • посягання на територіальну цілісність та недоторканість України;
  • заклики до повалення конституційного ладу;
  • виправдання збройної агресії РФ проти України.

Для поширення проросійської пропаганди Азаров активно використовував власні канали та акаунти в соцмережах. В цьому експрем'єру допомагали дві громадянки України - чинна та колишня співробітниці Шевченківської райдержадміністрації Києва.

За підсумками зібраних доказів суд призначив Азарову покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Засуджений переховується на території РФ, тому вирок винесли заочно.

Хто такий Микола Азаров

Микола Азаров - колишній прем'єр-міністр часів президента-втікача Віктора Януковича. Як і його патрон Янукович, Азаров втік з України після Революції Гідності та оселився в Росії.

У 2024 році через свою активну антиукраїнську діяльність Азаров втратив ордени "За заслуги" I-III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня і звання "Заслужений економіст України". Також саме тоді прокуратура спрямувала до суду справу Азарова - йому загрожувало довічне ув'язнення.

У вересні 2023 року стало відомо, що повідомлялося, що в Україні судитимуть експрем'єр-міністра Азарова та колишнього президента Віктора Януковича через підписання "Харківських угод" на користь Росії 2010 року. Розслідування за фактом вчинення ними державної зради ДБР та прокуратура завершили у грудні 2022 року.

