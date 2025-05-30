Занадто навіть для Росії. Азарова зробили академіком з "нульовим індексом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медуза ".

Водночас T-invariant повідомляли, що двох членів-кореспондентів Олену Березович і Федора Успенського не затвердили, як академіків, адже вони три роки тому підписали лист проти російського вторгнення в Україну.

У спільноті науковців T-invariant називають обрання Азарова прецедентом, оскільки академіком РАН уперше стала людина з індексом Хірша - нуль. Зауважимо, що Індекс Хірша - це показник впливовості науковця, заснований на кількості публікацій та їхніх цитувань.

В Росії Азаров є доктором геолого-мінералогічних наук, але тепер його обрали ще й академіком у відділенні наук про Землю, за спеціальністю "гірничі науки".

Хто такий Микола Азаров

Нагадаємо, що Микола Азаров це колишній прем'єр-міністр, який втік з України після Революції Гідності та оселився в Росії.

Варто зауважити, що Азаров у 1971 закінчив Московський державний університет імені М. В. Ломоносова за фахом "геолог-геофізик". Упродовж 1971-1984 він працював на підприємствах вугільної галузі у Підмосков’ї.

Здобув ступінь доктора геолого-мінералогічних наук з 1986, а вже з 1991 року - професор. З 1984 по 1995 був директором Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки та маркшейдерської справи Міністерства вугільної промисловості України.

Він також був членом-кореспондентом Національної академії наук України, проте був виключений з неї 2022 року за підтримку російської агресії проти України.

Зауважимо також, що минулого року колишній прем’єр-міністр Микола Азаров втратив ордени "За заслуги" I-III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня і звання "Заслужений економіст України".

Крім того, ми писали, що по Азарову вдарили санкції Канади, коли країна Канада ввела санкції проти колишніх соратників президента-втікача Віктора Януковича.

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