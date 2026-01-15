В Україні запроваджують "електронне працевлаштування": деталі нового закону

Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до Кодексу про працю України, який спрощує документообіг при працевлаштуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Зазначається, що метою нового законопроекту є створення умов для укладення трудових договорів у електронній формі з використанням електронного підпису без необхідності фізичного подання документів, що посвідчують особу.

Так, при укладенні електронного трудового договору ідентифікація особи працівника здійснюється шляхом підписання електронного підпису, а сторони можуть домовитися про створення, пересилання і зберігання даних такої особи також за допомогою електронних носіїв.

У ВР впевнені, що впровадження електронного працевлаштування матиме особливо позитивний ефект в умовах воєнного стану, коли значна частина економічно активного населення перебуває за межами постійного місця проживання.