Середня зарплата в Україні зросла: де платять найбільше та найменше
Середня заробітна плата в Україні у листопаді 2025 року зросла на 0,9% у порівнянні з жовтнем і становила 27 167 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну службу статистики України.
Де в Україні платять найбільше
Найвищі середні зарплати традиційно зафіксовані у столиці. У листопаді мешканці Києва в середньому отримували 40 633 гривні.
До трійки регіонів-лідерів також увійшли:
- Дніпропетровська область - 31 706 гривень;
- Луганська область - 31 340 гривень.
Регіони з найнижчими зарплатами
Найменші середні заробітки у листопаді зафіксовані в центральних та північних регіонах країни. Зокрема:
- Кіровоградська область - 19 079 гривень;
- Чернівецька область - 19 096 гривень;
- Чернігівська область - 20 344 гривень.
У яких сферах платять найбільше і найменше
За видами економічної діяльності найвищий рівень оплати праці зберігається у сфері інформації та телекомунікацій. У листопаді середня зарплата в ІТ та телеком-секторі становила 66 934 гривні.
Найнижчі доходи традиційно мають працівники освіти - в середньому 16 622 гривні на місяць.
Скільки українці отримують "на руки"
У Держстаті уточнюють, що наведені показники вказані до вирахування податків - 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.
Таким чином, після сплати податків середня зарплата "на руки" у листопаді становила близько 20 919 гривень.
Скільки людей працює офіційно
У листопаді також зросла кількість штатних працівників - до понад 5,3 млн осіб.
Найбільше українців працюють:
- у промисловості - понад 1,2 млн осіб;
- у сфері освіти - близько 1 млн працівників;
- в оптовій та роздрібній торгівлі та на СТО - 674,6 тис. осіб.
Водночас заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 грудня 2025 року становила 3,8 млрд гривень.
Нагадаємо, у 2026 році в Україні зросте мінімальна зарплата, а також ми писали про суттєве підвищення оплати праці педагогів і соціальних працівників, зміну порогу зарплати для бронювання від мобілізації, який підвищиться разом із мінімальною зарплатою. Детально про зміни для українців у 2026 році - у матеріалі РБК-Україна.
Також ми розповідали про рівень і динаміку зарплат в Україні наприкінці 2025 року: хто заробляє найбільше, у яких сферах доходи залишаються найвищими (оборона, будівництво, автосфера) та де зарплати зростають найшвидше - зокрема у сервісних професіях, готельно-ресторанному бізнесі та роботі за кордоном,