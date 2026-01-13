ua en ru
Зимова робота в Україні: кого шукають найчастіше і де платять до 65 тисяч гривень

Вівторок 13 січня 2026 06:40
UA EN RU
Зимова робота в Україні: кого шукають найчастіше і де платять до 65 тисяч гривень Фото: Найбільш затребувані в Україні - працівники у сфері будівнитцва (facebook.com/luckyland.dim)
Автор: Тетяна Веремєєва

Взимку в Україні традиційно активізується ринок сезонної зайнятості. Найбільше вакансій роботодавці пропонують у будівництві, виробництві, торгівлі та логістиці, а також у сегменті роботи без досвіду для студентів і початківців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Які вакансії найпопулярніші

Лідером за кількістю оголошень стала професія різноробочого у сфері будівництва - роботодавці розмістили 828 вакансій із медіанною зарплатою 23,9 тис. гривень.

Друге місце посіли вакансії з категорії "Початок кар’єри/студенти" - 460 оголошень. Саме вони зібрали найбільше відгуків, адже часто не потребують досвіду та передбачають часткову зайнятість. Медіанна зарплата у цій категорії становить 10 тис. гривень.

До трійки лідерів також увійшли будівельники - 312 вакансій із медіанною зарплатою 42,5 тис. гривень.

Виробництво, торгівля та логістика

У категорії "Виробництво/робітничі спеціальності" найбільшу активність зафіксували у підкатегорії "інше" - 244 оголошення. Йдеться про вакансії фасувальників, складських працівників, заправників, сортувальників та інших допоміжних спеціальностей. Медіанна зарплата тут - 18,5 тис. гривень.

У сфері торгівлі найчастіше шукають продавців - 94 вакансії з медіанною зарплатою 24,3 тис. гривень.

У логістиці та доставці найбільше оголошень припадає на водіїв - 66 вакансій, медіанна зарплата - 30 тис. гривень.

Які будівельні спеціальності оплачують найкраще

Окрім різноробочих, у зимовий період зберігається попит і на більш кваліфіковані будівельні професії. Зокрема:

  • монтажники - 70 вакансій, медіанна зарплата 40 тис. гривень;
  • фасадники - 36 вакансій, медіанна зарплата 65 тис. гривень
  • маляри - 24 вакансії, медіанна зарплата понад 36 тис. гривень.

Загальна картина ринку

Аналітики зазначають, що сезонний ринок праці напередодні зими формують насамперед будівництво, виробництво, торгівля та логістика, а також вакансії для студентів і початківців. Саме ці напрями зосереджують найбільше оголошень і відгуків, тоді як рівень оплати суттєво різниться залежно від професії та формату зайнятості.

Раніше РБК-Україна писало про зростання середньої зарплати в Україні у листопаді 2025 року, різницю в доходах між регіонами та галузями, а також про кількість офіційно зайнятих працівників і заборгованість із виплати зарплат.

Також ми розповідали, що в Україні спостерігається гострий дефіцит кваліфікованих робітників - вакансій для сантехніків, електриків та аварійних спеціалістів у кілька разів більше, ніж кандидатів. Причини - війна, міграція та мобілізація, а держава намагається закрити нестачу кадрів через професійне навчання, зокрема залучаючи жінок.

