В Украине вводят "электронное трудоустройство": детали нового закона

Четверг 15 января 2026 13:05
UA EN RU
В Украине вводят "электронное трудоустройство": детали нового закона Фото: в Украине вводят электронное трудоустройство (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Кодекс о труде Украины, который упрощает документооборот при трудоустройстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Отмечается, что целью нового законопроекта является создание условий для заключения трудовых договоров в электронной форме с использованием электронной подписи без необходимости физического представления документов, удостоверяющих личность.

Так, при заключении электронного трудового договора идентификация личности работника осуществляется путем подписания электронной подписи, а стороны могут договориться о создании, пересылке и хранении данных такого лица также с помощью электронных носителей.

В ВР уверены, что внедрение электронного трудоустройства будет иметь особенно положительный эффект в условиях военного положения, когда значительная часть экономически активного населения находится за пределами постоянного места жительства.

Рынок труда в Украине

Ранее РБК-Украина писало, что зимой в Украине традиционно активизируется рынок сезонной занятости. Больше всего вакансий работодатели предлагают в строительстве, производстве, торговле и логистике, а также в сегменте работы без опыта для студентов и начинающих.

Также ранее сообщалось о росте средней зарплаты в Украине в ноябре 2025 года, разнице в доходах между регионами и отраслями, а также о количестве официально занятых работников и задолженности по выплате зарплат.

Кроме того, мы рассказывали, что в Украине наблюдается острый дефицит квалифицированных рабочих - вакансий для сантехников, электриков и аварийных специалистов в несколько раз больше, чем кандидатов. Причины - война, миграция и мобилизация, а государство пытается закрыть нехватку кадров через профессиональное обучение, в частности привлекая женщин.

