В Україні запровадять загальнонаціональну хвилину мовчання

За відповідне рішення проголосували 314 народних депутатів.

Законопроєктом №14144 визначається обов’язок органів державної влади та органів місцевого самоврядування забезпечувати інформування про проведення хвилини мовчання через медіа, а також із використанням систем оповіщення цивільного захисту.

Як йдеться у пояснювальній записці, ухвалення документа зумовлене необхідністю забезпечення належного рівня вшанування пам’яті військовослужбовців, які загинули під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Також ідеться про медичних працівників, поліцейських, рятувальників, журналістів, волонтерів і мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Метою законопроєкту є створення законодавчої основи для системного та регулярного вшанування пам’яті загиблих, забезпечення інформування громадян органами державної влади, місцевого самоврядування та медіа.

Крім того, передбачення можливості використання систем оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту під час проведення відповідного комеморативного заходу.

Документ має сприяти формуванню культури пам’яті та поширенню ритуалу хвилини мовчання у громадському й корпоративному середовищі, посиленню суспільної єдності та взаємної відповідальності в умовах війни, а також запровадженню нових практик пам’ятування, що сприятимуть зміцненню національної ідентичності українців.