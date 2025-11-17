Хвилина мовчання в метро: у Києві подали петицію про щоденну зупинку поїздів о 9 ранку

У Києві з’явилась петиція з пропозицією щодня зупиняти поїзди метро о 9:00 на хвилину мовчання. Ініціатор закликає транслювати оголошення про пам’ять загиблих унаслідок війни на станціях і у вагонах, щоб символічно вшанувати героїв і підтримати національну традицію.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА .

Про що петиція

Автор петиції Андрій Авраменко вважає, що зупинка метро під час хвилини мовчання стане знаком шани всім загиблим унаслідок російської агресії.

Петицію оприлюднили 11 листопада. Станом на зараз вона зібрала 396 підписів із необхідних 6 тисяч. Збір триватиме ще 53 дні.

Чого просить ініціатор

Автор звернення пропонує, щоб щодня о 9:00 всі поїзди метрополітену робили коротку зупинку. У цей момент пасажирам у вагонах та на станціях мають транслювати оголошення про хвилину мовчання.

Також він закликає міську владу узгодити можливість таких зупинок із відповідними службами та врахувати всі вимоги безпеки руху.

Чому це важливо

У петиції нагадують, що згідно з Указом Президента №143/2022, щодня о 9:00 Україна вшановує пам’ять військових і цивільних, які загинули під час війни. Автор переконаний, що така символічна зупинка метро у столиці підсилить національну традицію пам’яті та стане "жестом вдячності" від киян.