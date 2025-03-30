Зупинити час на мить: хто і коли придумав вшановувати жертв війни хвилиною мовчання
Щоденно в Україні о 9 ранку оголошують хвилину мовчання у пам'ять про загиблих внаслідок збройної агресії Росії. Відповідний Указ видав президент Володимир Зеленський 16 березня 2022 року.
РБК-Україна розповідає про те, коли і як з'явилась традиція вшанування загиблих хвилиною мовчання.
Хто і коли придумав хвилину мовчання
Вперше вшановувати пам'ять про загиблих запропонував австралійський журналіст Едвард Джордж Гоні у День перемир'я у Першу світову війну 8 травня 1919 року. Він виклав ідею п'ятихвилинного поминального мовчання в листі в газету "The Times".
Гоні недовго служив у британській армії під час Першої світової, перш ніж демобілізувався через поранення ноги. Він був стурбований тим, як люди в Лондоні святкували на вулицях у день перемир'я. У своєму листі до газети він писав, що мовчазне вшанування жертв війни, було б набагато доречнішим способом відзначити першу річницю її закінчення.
"Лише п’ять маленьких хвилин. П’ять мовчазних хвилин національної пам’яті. Дуже священне заступництво. Причастя зі славетними мертвими, які здобули нам мир, а від причастя - нова сила, надія і віра в завтрашній день. Церковні служби також, якщо хочете, але на вулиці, вдома, в театрі, де б то не було, де б не опинилися англійці та їхні жінки, безсумнівно, цих п’ять хвилин гірко-солодкої тиші буде достатньо", - писав Гоні.
Хвилину мовчання не одразу запровадили. Лист журналіста дійшов до короля Георга V, який 17 листопада 1919 року офіційно проголосив, що в годину, коли перемир’я набуло чинності, 11-й годині 11-го дня 11-го місяця усі мають на дві хвилини відкласти свої справи й у цілковитій тиші вшанувати загиблих.
Офіційного підтвердження нема, що король прочитав лист Гоні, втім він запросив журналіста на палацову репетицію двох хвилин мовчання, традицію, яку досі шанують у Британській імперії.
Хвилина мовчання в Україні
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Володимир Зеленський на законодавчому рівні ухвалив традицію вшанування загиблих хвилиною мовчання. Щоденно о 9 ранку у містах українцям із гучномовців нагадують про необхідність на мить зупинитись і вшанувати жертв війни. У цей час пішоходи зупиняються, а водії виходять із машин.
Взимку цьогоріч у Києві про наближення хвилини мовчання почали оголошувати на Хрещатику та Майдані, а також на деяких станціях метро. У планах столичної влади запровадження нагадування у наземному транспорті.
Хвилина мовчання у Києві (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Читайте також про те, що нещодавно у Києві презентували демо-версію меморіальної платформи "Книга пам’яті полеглих за Україну". Вона містить найповнішу інформацію про загиблих воїнів і цивільних у зоні АТО/ООС. Оновлену платформу доповнять також профілями захисників, які поклали своє життя під час повномасштабного вторгнення Росії.
Раніше ми писали про те, що хоронити героїв на Національному військовому меморіальному кладовищі розпочнуть у травні 2025 року. Воно буде розташоване поблизу селища Гатне, що під Києвом.
Під час підготовки матеріалу використали: History.com, Вікіпедію.
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