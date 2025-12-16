В Украине введут общенациональную минуту молчания

За соответствующее решение проголосовали 314 народных депутатов.

Законопроектом №14144 определяется обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления обеспечивать информирование о проведении минуты молчания через медиа, а также с использованием систем оповещения гражданской защиты.

Как говорится в пояснительной записке, принятие документа обусловлено необходимостью обеспечения надлежащего уровня чествования памяти военнослужащих, погибших при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также речь идет о медицинских работниках, полицейских, спасателях, журналистах, волонтерах и мирных гражданах, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Целью законопроекта является создание законодательной основы для системного и регулярного чествования памяти погибших, обеспечение информирования граждан органами государственной власти, местного самоуправления и медиа.

Кроме того, предусмотрение возможности использования систем оповещения и информирования в сфере гражданской защиты во время проведения соответствующего комеморативного мероприятия.

Документ должен способствовать формированию культуры памяти и распространению ритуала минуты молчания в общественной и корпоративной среде, усилению общественного единства и взаимной ответственности в условиях войны, а также внедрению новых практик памятования, которые будут способствовать укреплению национальной идентичности украинцев.