Вшанування жертв війни. У Києві про хвилину мовчання інформуватимуть рекламні носії

У Києві з 1 квітня щодня о 9-й ранку на рекламних майданчиках на вулицях, а також інформаційних стендах на станціях метро з’являтиметься повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської міської ради .

Про хвилину мовчання нагадуватимуть рекламні носії

Влада Києва попросила власників рекламних екранів та носіїв, зокрема в метро, інформувати про хвилину мовчання.

Спеціальна рада затвердила єдиний дизайн такого оголошення. Більшість операторів реклами вже підтримали ініціативу, і до них можуть приєднатися інші.

Нагадаємо, що в січні цього року Київрада офіційно затвердила ініціативу нагадування киянам і гостям міста про початок хвилини мовчання.

Єдиний дизайн оголошення про початок хвилини мовчання (візуалізація: Київська міська рада)

Депутатка Київської міської ради, голова Координаційної ради Вікторія Муха повідомила, що затверджений шаблон оголошення є у вільному доступі на сайті Київради. Усі, хто хоче долучитися до акції вшанування навіть в інших містах, можуть завантажити шаблон.

"Це важливий жест вдячності та поваги до наших полеглих героїв. Щоденна хвилина мовчання нагадує про ціну свободи, яку платить Україна, за право існувати. Переконана, що такі заходи об’єднують націю та формують національну пам’ять", - додала Муха.

Також вона зазначила, що міська рада має широку підтримку серед рекламних операторів щодо цієї ініціативи.

"Це свідчить про єдність столичної громади у збереженні памʼяті про Захисників і Захисниць, які віддали життя у війні за незалежність, та цивільних, які загинули від дій Росії", - наголосила депутатка.

Хвилина мовчання в Києві

Цьогоріч Київська міська рада затвердила перелік заходів із проведення щоденної хвилини мовчання. Вони включають: