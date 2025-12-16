В Украине введут общенациональную минуту молчания
Сегодня во вторник, 16 декабря, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного комеморативного мероприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроекты Верховной Рады.
За соответствующее решение проголосовали 314 народных депутатов.
Законопроектом №14144 определяется обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления обеспечивать информирование о проведении минуты молчания через медиа, а также с использованием систем оповещения гражданской защиты.
Как говорится в пояснительной записке, принятие документа обусловлено необходимостью обеспечения надлежащего уровня чествования памяти военнослужащих, погибших при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также речь идет о медицинских работниках, полицейских, спасателях, журналистах, волонтерах и мирных гражданах, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Целью законопроекта является создание законодательной основы для системного и регулярного чествования памяти погибших, обеспечение информирования граждан органами государственной власти, местного самоуправления и медиа.
Кроме того, предусмотрение возможности использования систем оповещения и информирования в сфере гражданской защиты во время проведения соответствующего комеморативного мероприятия.
Документ должен способствовать формированию культуры памяти и распространению ритуала минуты молчания в общественной и корпоративной среде, усилению общественного единства и взаимной ответственности в условиях войны, а также внедрению новых практик памятования, которые будут способствовать укреплению национальной идентичности украинцев.
Минута молчания в Украине
Ежедневно в Украине в 9 утра объявляют минуту молчания в память о погибших в результате вооруженной агрессии России. Соответствующий Указ издал президент Владимир Зеленский 16 марта 2022 года.
Ежедневно в 9 утра в городах украинцам из громкоговорителей напоминают о необходимости на мгновение остановиться и почтить жертв войны. В это время пешеходы останавливаются, а водители выходят из машин.
Недавно в Киеве появилась петиция с предложением ежедневно останавливать поезда метро в 9:00 на минуту молчания.
В конце января 2025 года стало известно, что в Киеве наработали рекомендации по проведению минуты молчания. Впоследствии Киевсовет утвердил перечень мероприятий по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания.
Подробнее о том, кто и когда придумал минуту молчания, - читайте в материале РБК-Украина.