ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

В Украине введут общенациональную минуту молчания

Вторник 16 декабря 2025 13:56
UA EN RU
В Украине введут общенациональную минуту молчания Минута молчания в Украине (фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня во вторник, 16 декабря, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного комеморативного мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроекты Верховной Рады.

За соответствующее решение проголосовали 314 народных депутатов.

Законопроектом №14144 определяется обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления обеспечивать информирование о проведении минуты молчания через медиа, а также с использованием систем оповещения гражданской защиты.

Как говорится в пояснительной записке, принятие документа обусловлено необходимостью обеспечения надлежащего уровня чествования памяти военнослужащих, погибших при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также речь идет о медицинских работниках, полицейских, спасателях, журналистах, волонтерах и мирных гражданах, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Целью законопроекта является создание законодательной основы для системного и регулярного чествования памяти погибших, обеспечение информирования граждан органами государственной власти, местного самоуправления и медиа.

Кроме того, предусмотрение возможности использования систем оповещения и информирования в сфере гражданской защиты во время проведения соответствующего комеморативного мероприятия.

Документ должен способствовать формированию культуры памяти и распространению ритуала минуты молчания в общественной и корпоративной среде, усилению общественного единства и взаимной ответственности в условиях войны, а также внедрению новых практик памятования, которые будут способствовать укреплению национальной идентичности украинцев.

Минута молчания в Украине

Ежедневно в Украине в 9 утра объявляют минуту молчания в память о погибших в результате вооруженной агрессии России. Соответствующий Указ издал президент Владимир Зеленский 16 марта 2022 года.

Ежедневно в 9 утра в городах украинцам из громкоговорителей напоминают о необходимости на мгновение остановиться и почтить жертв войны. В это время пешеходы останавливаются, а водители выходят из машин.

Недавно в Киеве появилась петиция с предложением ежедневно останавливать поезда метро в 9:00 на минуту молчания.

В конце января 2025 года стало известно, что в Киеве наработали рекомендации по проведению минуты молчания. Впоследствии Киевсовет утвердил перечень мероприятий по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания.

Подробнее о том, кто и когда придумал минуту молчания, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Война в Украине
Новости
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Два дня в Берлине. О чем Украина говорила с США и Европой и есть ли прогресс в мирном плане
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море