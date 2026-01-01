В Україні запрацювала Національна установа розвитку: що зміниться для бізнесу

Що таке НУР і навіщо її створили

З початку 2026 року в Україні запрацювала Національна установа розвитку (НУР) - державна фінансова інституція, створена на базі Фонду розвитку підприємництва. Її діяльність регламентує Закон України "Про Національну установу розвитку" №4622-IX, ухвалений у жовтні 2025 року.

Головна мета НУР - забезпечити доступ мікро-, малого та середнього бізнесу до пільгового фінансування, а також стати фінансовим містком між державою, банківською системою та міжнародними партнерами.

Європейська модель та міжнародна підтримка

Закон про НУР розроблявся у співпраці з Міністерством фінансів України, Фондом розвитку підприємництва, KfW, консультантами Deloitte, а також був погоджений зі Світовим банком і Європейським Союзом.

Модель роботи установи відповідає кращим європейським практикам - зокрема підходу KfW - і поєднує інституційну автономність із партнерством з урядом.

Закон також відкриває можливість прямої співпраці НУР з ЄС, що дозволить залучати кошти з європейських програм для підтримки українських підприємців.

Особливий статус і нова роль у фінансовій системі

НУР працюватиме як фінансова установа другого рівня без мети отримання прибутку.

Її запуск фактично трансформує банківську систему України з дворівневої у трирівневу:

НБУ - реалізація монетарної політики;

- реалізація монетарної політики; НУР - забезпечення доступного фінансування пріоритетних галузей;

- забезпечення доступного фінансування пріоритетних галузей; Банки - безпосередня робота з бізнесом.

Установа матиме автономне управління, спеціальне регулювання з боку НБУ та повноваження з адміністрування державних програм підтримки підприємництва.

Повноваження та інструменти підтримки бізнесу

Законом визначено широкий мандат НУР. Зокрема, вона зможе:

надавати кредити, гарантії та інші фінансові послуги;

видавати гранти та безповоротну фінансову допомогу;

компенсувати відсотки, частину кредитів, лізинг, факторинг і страхові внески;

адмініструвати державні, регіональні та міжнародні програми підтримки;

розподіляти кошти між фінансовими установами в межах програм;

оцінювати ефективність програм і проводити фінансові дослідження;

займатися інвестиційною та просвітницькою діяльністю.

Інституція для відновлення економіки

Національна установа розвитку має стати центральним елементом фінансової інфраструктури відновлення України. Вона поєднуватиме державну економічну політику, міжнародну допомогу та реальні фінансові інструменти для бізнесу.

Раніше Фонд розвитку підприємництва успішно реалізовував програму "Доступні кредити 5-7-9%", яка стала одним із ключових антикризових інструментів для бізнесу під час війни.

Саме доведена ефективність ФРП стала підставою для його трансформації у Національну установу розвитку.