Ціни ростуть, кадрів не вистачає: як бізнес оцінив грудень 2025 року

У грудні 2025 року економічна діяльність українських підприємств стримувалась ситуацією щодо безпеки, зростанням витрат, відключеннями світла, дефіцитом кадрів та обстрілами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Нацбанком підприємств України.

Зазначається, що бізнес стримано оцінив у грудні результати поточної економічної діяльності.

Економічну активність стримували погіршення безпекової ситуації, відключення світла, підвищення виробничих витрат бізнесу, пошкодження виробництва і логістики, дефіцит кадрів та сезонний фактор.

НБУ зазначає, що були й позитивні чинники. Зокрема, це стійкий споживчий попит, міжнародна допомога, зростання пропозиції продовольчих товарів і сповільнення темпів інфляції.

Згідно із даними, індекс очікувань ділової активності минулого місяця становив 49.2, а в листопаді - 49.4. Водночас грудневий показник значно перевищував рівень грудня 2024 року (45.9) і був найвищим за всі роки опитувань.

Підприємства України оцінили свої результати

Підприємства торгівлі позитивно оцінили економічні результати і є найбільш оптимістичними серед опитаних через збільшення пропозиції продтоварів, сезонне зростання попиту та сповільненню інфляції.

Підприємства сфери послуг пом’якшили оцінки щодо економічних перспектив через стійкий споживчий попит та сповільнення інфляції.

Підприємства будівництва більш стримано оцінили результати своєї діяльності, попри сезонність робіт та масштабні відключення електроенергії.

Підприємства промисловості другий місяць поспіль озвучили найбільш стримані оцінки результатів діяльності. Цьому сприяли відключення світла, зростання виробничих витрат і дефіцит кваліфікованих кадрів.

Нацбанк зазначає, що підприємства будівництва і торгівлі очікували помірнішого зростання цін на власне виробництво і товари, закуплені для продажу, на тлі значного зростання закупівельних цін.

При цьому підприємства промисловості та сфери послуг підвищили оцінки щодо зростання як цін постачальників, так і цін/тарифів на свою продукцію/послуги.

НБУ наголосив, що ситуація на ринку праці України пом’якшилася. Оптимістичніше налаштовані щодо чисельності працівників у сферах будівництва та торгівлі, тоді як підприємства промисловості та сектору послуг дали стриманішу оцінку.