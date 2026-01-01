В Украине заработало Национальное учреждение развития: что изменится для бизнеса

С 1 января 2026 года в Украине официально начало работу Национальное учреждение развития (НУР). Оно должно стать ключевым инструментом восстановления экономики и привлечения международного финансирования для бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.
С начала 2026 года в Украине заработало Национальное учреждение развития (НУР) - государственная финансовая институция, созданная на базе Фонда развития предпринимательства. Ее деятельность регламентирует Закон Украины "О Национальном учреждении развития" №4622-IX, принятый в октябре 2025 года.
Главная цель НУР - обеспечить доступ микро-, малого и среднего бизнеса к льготному финансированию, а также стать финансовым мостиком между государством, банковской системой и международными партнерами.
Закон о НУР разрабатывался в сотрудничестве с Министерством финансов Украины, Фондом развития предпринимательства, KfW, консультантами Deloitte, а также был согласован со Всемирным банком и Европейским Союзом.
Модель работы учреждения соответствует лучшим европейским практикам - в частности подходу KfW - и сочетает институциональную автономность с партнерством с правительством.
Закон также открывает возможность прямого сотрудничества НУР с ЕС, что позволит привлекать средства из европейских программ для поддержки украинских предпринимателей.
НУР будет работать как финансовое учреждение второго уровня без цели получения прибыли.
Ее запуск фактически трансформирует банковскую систему Украины из двухуровневой в трехуровневую:
Учреждение будет иметь автономное управление, специальное регулирование со стороны НБУ и полномочия по администрированию государственных программ поддержки предпринимательства.
Законом определен широкий мандат НУР. В частности, она сможет:
Национальное учреждение развития должно стать центральным элементом финансовой инфраструктуры восстановления Украины. Оно будет сочетать государственную экономическую политику, международную помощь и реальные финансовые инструменты для бизнеса.
Ранее Фонд развития предпринимательства успешно реализовывал программу "Доступные кредиты 5-7-9%", которая стала одним из ключевых антикризисных инструментов для бизнеса во время войны.
Именно доказанная эффективность ФРП стала основанием для его трансформации в Национальное учреждение развития.
Напомним, Минфин сообщало, что бюджет Украины за декабрь 2025 года получил около 330 млрд гривен доходов. Почти половина этой суммы поступила в виде международной финансовой помощи, тогда как более 90 млрд гривен составили налоги и сборы.
Также мы писали, что экономическая активность предприятий в декабре оставалась сдержанной из-за ухудшения ситуации с безопасностью, обстрелов, отключения света, а также роста производственных затрат, дефицита кадров, повреждения производственных мощностей и логистики.
Кроме того, на динамику бизнеса повлияли сезонные факторы, усложнившие восстановление экономики.