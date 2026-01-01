RU

Экономика

В Украине заработало Национальное учреждение развития: что изменится для бизнеса

Фото: в Украине заработало Национальное учреждение развития (mof.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

С 1 января 2026 года в Украине официально начало работу Национальное учреждение развития (НУР). Оно должно стать ключевым инструментом восстановления экономики и привлечения международного финансирования для бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Что такое НУР и зачем его создали

С начала 2026 года в Украине заработало Национальное учреждение развития (НУР) - государственная финансовая институция, созданная на базе Фонда развития предпринимательства. Ее деятельность регламентирует Закон Украины "О Национальном учреждении развития" №4622-IX, принятый в октябре 2025 года.

Главная цель НУР - обеспечить доступ микро-, малого и среднего бизнеса к льготному финансированию, а также стать финансовым мостиком между государством, банковской системой и международными партнерами.

Европейская модель и международная поддержка

Закон о НУР разрабатывался в сотрудничестве с Министерством финансов Украины, Фондом развития предпринимательства, KfW, консультантами Deloitte, а также был согласован со Всемирным банком и Европейским Союзом.

Модель работы учреждения соответствует лучшим европейским практикам - в частности подходу KfW - и сочетает институциональную автономность с партнерством с правительством.

Закон также открывает возможность прямого сотрудничества НУР с ЕС, что позволит привлекать средства из европейских программ для поддержки украинских предпринимателей.

Особый статус и новая роль в финансовой системе

НУР будет работать как финансовое учреждение второго уровня без цели получения прибыли.

Ее запуск фактически трансформирует банковскую систему Украины из двухуровневой в трехуровневую:

  • НБУ - реализация монетарной политики;
  • НУР - обеспечение доступного финансирования приоритетных отраслей;
  • Банки - непосредственная работа с бизнесом.

Учреждение будет иметь автономное управление, специальное регулирование со стороны НБУ и полномочия по администрированию государственных программ поддержки предпринимательства.

Полномочия и инструменты поддержки бизнеса

Законом определен широкий мандат НУР. В частности, она сможет:

  • предоставлять кредиты, гарантии и другие финансовые услуги;
  • выдавать гранты и безвозвратную финансовую помощь;
  • компенсировать проценты, часть кредитов, лизинг, факторинг и страховые взносы;
  • администрировать государственные, региональные и международные программы поддержки;
  • распределять средства между финансовыми учреждениями в рамках программ;
  • оценивать эффективность программ и проводить финансовые исследования;
  • заниматься инвестиционной и просветительской деятельностью.

Институция для восстановления экономики

Национальное учреждение развития должно стать центральным элементом финансовой инфраструктуры восстановления Украины. Оно будет сочетать государственную экономическую политику, международную помощь и реальные финансовые инструменты для бизнеса.

Ранее Фонд развития предпринимательства успешно реализовывал программу "Доступные кредиты 5-7-9%", которая стала одним из ключевых антикризисных инструментов для бизнеса во время войны.

Именно доказанная эффективность ФРП стала основанием для его трансформации в Национальное учреждение развития.

 

Напомним, Минфин сообщало, что бюджет Украины за декабрь 2025 года получил около 330 млрд гривен доходов. Почти половина этой суммы поступила в виде международной финансовой помощи, тогда как более 90 млрд гривен составили налоги и сборы.

Также мы писали, что экономическая активность предприятий в декабре оставалась сдержанной из-за ухудшения ситуации с безопасностью, обстрелов, отключения света, а также роста производственных затрат, дефицита кадров, повреждения производственных мощностей и логистики.

Кроме того, на динамику бизнеса повлияли сезонные факторы, усложнившие восстановление экономики.

