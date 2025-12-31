Мінфін розкрив, скільки грошей надійшло до бюджету в останній місяць 2025 року

Державний бюджет України за грудень 2025 року отримав майже 330 мільярдів гривень доходів. Майже половина з них - це міжнародна фінансова допомога, а понад 90 мільярдів склали податки та збори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

"За оперативними даними (на 20:00 30.12) у грудні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 329,4 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів", - сказано у повідомленні.

Зокрема 75 мільярдів гривень надала Державна митна служба. Також 91,3 млрд гривень склали надходження від Державної податкової служби, в тому числі:

38,2 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

28,2 млрд грн - податок на додану вартість;

12,5 млрд грн - акцизний податок;

7,4 млрд грн - податок на прибуток підприємств;

4 млрд грн - рентна плата.

Майже половину надходжень склали кошти, отримані у вигляді міжнародної допомоги. Загалом за грудень Україна отримала міжнародні гранти у розмірі 149,2 млрд гривень.

"В цілому, за підсумками грудня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 520 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, станом на 29 грудня, 63,8 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування", - додали в Мінфіні.