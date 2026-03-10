В Україні зафіксували понад 3,5 тисячі мільйонерів: у яких регіонах їх найбільше
В Україні зараз активно звітують про доходи за минулий рік. На початку весни українці вже надіслали понад 46 тисяч декларацій - це значно більше, ніж було торік. Податкових надходжень у бюджеті теж побільшало.
Про те, які регіони лідирують за рівнем доходів та звідки українці отримують найбільші прибутки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу.
Головне:
- Станом на початок березня 2026 року доходи понад 1 млн гривень задекларували 3,5 тисячі громадян.
- Найбільші суми прибутків зафіксовані у Києві, а також у Львівській, Дніпропетровській та Київській областях.
- Загальна сума задекларованих доходів українців за 2025 рік уже сягнула 32,4 млрд гривень.
- Деклараційна кампанія триває до 1 травня, а подати документ тепер можна через застосунок "Дія".
Де живуть найбагатші українці
За даними ДПСУ, лідером за сумами задекларованих доходів залишається столиця. Рейтинг регіонів виглядає так:
- Київ - 6,6 млрд гривень;
- Львівська область - 3 млрд гривень;
- Дніпропетровська область - 2,9 млрд гривень;
- Київська область - 2,8 млрд гривень.
Загалом доходи понад 1 млн гривень задекларували більше 3500 українців. Мільйонери відобразили у своїх звітах 14,6 млрд гривень доходів. Цікаво, що найбільшу суму податкових зобов’язань (понад 15,6 млн гривень) до сплати визначив мешканець Київської області.
Звідки гроші: основні джерела доходів
Серед найбільш поширених джерел, які приносять українцям значні кошти, податківці виділяють:
- спадщина та дарування - 2,9 млрд гривень;
- продаж майна (рухомого та нерухомого) - 819,1 млн гривень;
- іноземні доходи - 733,2 млн гривень;
- оренда майна - 406 млн гривень;
- інвестиційні прибутки - 227,3 млн гривень.
Завдяки активності громадян до бюджету вже визначено до сплати 716 млн гривень ПДФО та військового збору, що на 200 млн гривень більше, ніж торік.
У ДПСУ нагадують, що деклараційна кампанія триває до 1 травня. Для тих, хто бажає отримати податкову знижку, термін подання документів подовжено до 31 грудня 2026 року.
Нагадаємо, ФОП 1-3 групи можуть сплачувати податки через застосунок "Дія" у кілька кліків. Послуга доступна для підприємців на спрощеній системі без найманих працівників. РБК-Україна описувало покрокову інструкцію, як у застосунку обрати податок, період оплати, подати декларацію та підписати її електронним підписом.
Також ми розповідали, що з 2026 року учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати податкову знижку за оренду житла. Це дозволить повернути частину сплаченого ПДФО за витратами на оренду за офіційним договором.