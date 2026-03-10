ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

В Україні зафіксували понад 3,5 тисячі мільйонерів: у яких регіонах їх найбільше

20:53 10.03.2026 Вт
2 хв
У податковій розповіли, звідки в українців мільйони
aimg Тетяна Веремєєва
В Україні зафіксували понад 3,5 тисячі мільйонерів: у яких регіонах їх найбільше Фото: У ДПСУ розповіли, у яких регіонах України живе найбільше мільйонерів (НБУ)

В Україні зараз активно звітують про доходи за минулий рік. На початку весни українці вже надіслали понад 46 тисяч декларацій - це значно більше, ніж було торік. Податкових надходжень у бюджеті теж побільшало.

Про те, які регіони лідирують за рівнем доходів та звідки українці отримують найбільші прибутки, розповідає РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу.

Читайте також: Податки під час продажу авто: у МВС пояснили, хто й скільки має платити у 2026 році

Головне:

  • Станом на початок березня 2026 року доходи понад 1 млн гривень задекларували 3,5 тисячі громадян.
  • Найбільші суми прибутків зафіксовані у Києві, а також у Львівській, Дніпропетровській та Київській областях.
  • Загальна сума задекларованих доходів українців за 2025 рік уже сягнула 32,4 млрд гривень.
  • Деклараційна кампанія триває до 1 травня, а подати документ тепер можна через застосунок "Дія".

Де живуть найбагатші українці

За даними ДПСУ, лідером за сумами задекларованих доходів залишається столиця. Рейтинг регіонів виглядає так:

  • Київ - 6,6 млрд гривень;
  • Львівська область - 3 млрд гривень;
  • Дніпропетровська область - 2,9 млрд гривень;
  • Київська область - 2,8 млрд гривень.

Загалом доходи понад 1 млн гривень задекларували більше 3500 українців. Мільйонери відобразили у своїх звітах 14,6 млрд гривень доходів. Цікаво, що найбільшу суму податкових зобов’язань (понад 15,6 млн гривень) до сплати визначив мешканець Київської області.

Звідки гроші: основні джерела доходів

Серед найбільш поширених джерел, які приносять українцям значні кошти, податківці виділяють:

  • спадщина та дарування - 2,9 млрд гривень;
  • продаж майна (рухомого та нерухомого) - 819,1 млн гривень;
  • іноземні доходи - 733,2 млн гривень;
  • оренда майна - 406 млн гривень;
  • інвестиційні прибутки - 227,3 млн гривень.

Завдяки активності громадян до бюджету вже визначено до сплати 716 млн гривень ПДФО та військового збору, що на 200 млн гривень більше, ніж торік.

У ДПСУ нагадують, що деклараційна кампанія триває до 1 травня. Для тих, хто бажає отримати податкову знижку, термін подання документів подовжено до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, ФОП 1-3 групи можуть сплачувати податки через застосунок "Дія" у кілька кліків. Послуга доступна для підприємців на спрощеній системі без найманих працівників. РБК-Україна описувало покрокову інструкцію, як у застосунку обрати податок, період оплати, подати декларацію та підписати її електронним підписом.

Також ми розповідали, що з 2026 року учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати податкову знижку за оренду житла. Це дозволить повернути частину сплаченого ПДФО за витратами на оренду за офіційним договором.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Державна податкова служба
Новини
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком