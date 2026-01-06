ua en ru
Податкова знижка за оренду житла: що зміниться для учасників бойових дій з 2026 року

Вівторок 06 січня 2026 19:46
UA EN RU
Податкова знижка за оренду житла: що зміниться для учасників бойових дій з 2026 року Фото: Посвідчення учасника бойових дій (Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 1 січня 2026 року учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати податкову знижку за витратами на оренду житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу України (ДПСУ).

Відповідні зміни передбачені законом №4536-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 16 липня 2025 року.

У ДПС пояснюють, що податкова знижка дозволяє:

  • зменшити оподатковуваний дохід фізичної особи;
  • повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Йдеться про фактично понесені витрати на оренду житла за офіційним договором. Мета новацій - посилення соціального захисту та підтримка громадян, які боронили незалежність і територіальну цілісність України.

Крім того, закон запроваджує окремі правила оподаткування для військовополонених, яких виокремлюють в окрему категорію платників податків-нерезидентів.

Для забезпечення безпеки та конфіденційності їхні доходи відображатимуться у податковій звітності без зазначення персональних даних - у вигляді узагальнених сум.

Раніше РБК-Україна розповідало, яке житлове забезпечення та компенсації гарантовані військовослужбовцям в Україні. Зокрема, хто з військових має право на службове житло, оренду або грошову компенсацію, за яких умов держава зобов’язана оплачувати піднайом житла, а також хто може претендувати на квартиру чи компенсацію для постійного проживання.

Також ми писали про розширення програми "єОселя" для мобілізованих військових. Уряд дозволив їм оформлювати іпотеку під 3% річних замість 7%, зрівнявши умови з контрактниками. Також встановлено граничну площу житла та наведено дані про кількість родин, які вже скористалися програмою.

