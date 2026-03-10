ua en ru
В Украине зафиксировали более 3,5 тысячи миллионеров: в каких регионах их больше всего

20:53 10.03.2026 Вт
2 мин
В налоговой рассказали, откуда у украинцев миллионы
aimg Татьяна Веремеева
В Украине зафиксировали более 3,5 тысячи миллионеров: в каких регионах их больше всего Фото: В ГНСУ рассказали, в каких регионах Украины живет больше всего миллионеров (НБУ)

В Украине сейчас активно отчитываются о доходах за прошлый год. В начале весны украинцы уже прислали более 46 тысяч деклараций - это значительно больше, чем было в прошлом году. Налоговых поступлений в бюджете тоже стало больше.

О том, какие регионы лидируют по уровню доходов и откуда украинцы получают наибольшие доходы, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Читайте также: Налоги при продаже авто: в МВД объяснили, кто и сколько должен платить в 2026 году

Главное:

  • По состоянию на начало марта 2026 года доходы свыше 1 млн гривен задекларировали 3,5 тысячи граждан.
  • Наибольшие суммы доходов зафиксированы в Киеве, а также во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях.
  • Общая сумма задекларированных доходов украинцев за 2025 год уже достигла 32,4 млрд гривен.
  • Декларационная кампания продолжается до 1 мая, а подать документ теперь можно через приложение "Дія".

Где живут самые богатые украинцы

По данным ГНСУ, лидером по суммам задекларированных доходов остается столица. Рейтинг регионов выглядит так:

  • Киев - 6,6 млрд гривен;
  • Львовская область - 3 млрд гривен;
  • Днепропетровская область - 2,9 млрд гривен;
  • Киевская область - 2,8 млрд гривен.

В целом доходы свыше 1 млн гривен задекларировали более 3500 украинцев. Миллионеры отразили в своих отчетах 14,6 млрд гривен доходов. Интересно, что наибольшую сумму налоговых обязательств (более 15,6 млн гривен) к уплате определил житель Киевской области.

Откуда деньги: основные источники доходов

Среди наиболее распространенных источников, которые приносят украинцам значительные средства, налоговики выделяют:

  • наследство и дарение - 2,9 млрд гривен;
  • продажа имущества (движимого и недвижимого) - 819,1 млн гривен;
  • иностранные доходы - 733,2 млн гривен;
  • аренда имущества - 406 млн гривен;
  • инвестиционные доходы - 227,3 млн гривен.

Благодаря активности граждан в бюджет уже определено к уплате 716 млн гривен НДФЛ и военного сбора, что на 200 млн гривен больше, чем в прошлом году.

В ГНСУ напоминают, что декларационная кампания продолжается до 1 мая. Для тех, кто желает получить налоговую скидку, срок подачи документов продлен до 31 декабря 2026 года.

Напомним, ФОП 1-3 группы могут платить налоги через приложение "Дія" в несколько кликов. Услуга доступна для предпринимателей на упрощенной системе без наемных работников. РБК-Украина описывало пошаговую инструкцию, как в приложении выбрать налог, период оплаты, подать декларацию и подписать ее электронной подписью.

Также мы рассказывали, что с 2026 года участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны смогут получить налоговую скидку за аренду жилья. Это позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ по расходам на аренду по официальному договору.

