В Украине зафиксировали более 3,5 тысячи миллионеров: в каких регионах их больше всего
В Украине сейчас активно отчитываются о доходах за прошлый год. В начале весны украинцы уже прислали более 46 тысяч деклараций - это значительно больше, чем было в прошлом году. Налоговых поступлений в бюджете тоже стало больше.
О том, какие регионы лидируют по уровню доходов и откуда украинцы получают наибольшие доходы, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Главное:
- По состоянию на начало марта 2026 года доходы свыше 1 млн гривен задекларировали 3,5 тысячи граждан.
- Наибольшие суммы доходов зафиксированы в Киеве, а также во Львовской, Днепропетровской и Киевской областях.
- Общая сумма задекларированных доходов украинцев за 2025 год уже достигла 32,4 млрд гривен.
- Декларационная кампания продолжается до 1 мая, а подать документ теперь можно через приложение "Дія".
Где живут самые богатые украинцы
По данным ГНСУ, лидером по суммам задекларированных доходов остается столица. Рейтинг регионов выглядит так:
- Киев - 6,6 млрд гривен;
- Львовская область - 3 млрд гривен;
- Днепропетровская область - 2,9 млрд гривен;
- Киевская область - 2,8 млрд гривен.
В целом доходы свыше 1 млн гривен задекларировали более 3500 украинцев. Миллионеры отразили в своих отчетах 14,6 млрд гривен доходов. Интересно, что наибольшую сумму налоговых обязательств (более 15,6 млн гривен) к уплате определил житель Киевской области.
Откуда деньги: основные источники доходов
Среди наиболее распространенных источников, которые приносят украинцам значительные средства, налоговики выделяют:
- наследство и дарение - 2,9 млрд гривен;
- продажа имущества (движимого и недвижимого) - 819,1 млн гривен;
- иностранные доходы - 733,2 млн гривен;
- аренда имущества - 406 млн гривен;
- инвестиционные доходы - 227,3 млн гривен.
Благодаря активности граждан в бюджет уже определено к уплате 716 млн гривен НДФЛ и военного сбора, что на 200 млн гривен больше, чем в прошлом году.
В ГНСУ напоминают, что декларационная кампания продолжается до 1 мая. Для тех, кто желает получить налоговую скидку, срок подачи документов продлен до 31 декабря 2026 года.
Напомним, ФОП 1-3 группы могут платить налоги через приложение "Дія" в несколько кликов. Услуга доступна для предпринимателей на упрощенной системе без наемных работников. РБК-Украина описывало пошаговую инструкцию, как в приложении выбрать налог, период оплаты, подать декларацию и подписать ее электронной подписью.
Также мы рассказывали, что с 2026 года участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны смогут получить налоговую скидку за аренду жилья. Это позволит вернуть часть уплаченного НДФЛ по расходам на аренду по официальному договору.