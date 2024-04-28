ua en ru
Нд, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як сплатити податки в "Дії": покрокова інструкція

Неділя 28 квітня 2024 18:00
UA EN RU
Як сплатити податки в "Дії": покрокова інструкція Фото: як сплатити податки в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Фізичні особи-підприємці (ФОП) 1-3 групи мають можливість сплатити податки в застосунку "Дія" за кілька кліків.

Про те, як сплатити податки в "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що послуга була тимчасово зупинена ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді служби національної безпеки прийняли рішення відключити усі державні реєстри, аби захистити дані громадян. Вже через декілька місяців, а саме у березні 2022 року, доступ до послуги було відновлено.

Як сплатити податки ФОП

Послуга корисна для ФОПів 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування.

Для того, щоб сплатити податок через “Дію” необхідно:

  • авторизуйтесь в "Дії";
  • у застосунку натиснути: "Сервіси" - "Податки";
  • оберіть: "Сплата податків та зборів";
  • оберіть податок, а також період, за який сплачуєте;
  • натисніть: "Сплатити".
Фото: (скриншот)

Якщо ж ви обрали "Декларацію платника єдиного податку 2%":

  • натисніть "Надіслати";
  • оберіть період, за який декларується дохід;
  • введіть суму надходжень. Сума податку вираховується автоматично;
  • введіть контактний номер телефону;
  • перевірте правильність відображеної інформації перед підписанням декларації;
  • підпишіть електронним підписом.

Фото: як сплатити податки в "Дії" (скриншот)

Після подання декларації - сума надходжень по ФОП підтягуватиметься автоматично.

Послуги в "Дії"

Варто додати, що сплата податків є не єдиною послугою, якою можна скористатись в "Дії". Серед інших, як приклад:

Зокрема в "Дії" планують дозволити одружуватись через застосунок по відеозв’язку. Детальніше про це, можна прочитати за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки Дія
NEWS
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме