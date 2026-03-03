Податки під час продажу авто: у МВС пояснили, хто й скільки має платити у 2026 році

Під час продажу автомобіля в Україні через довірену особу обов'язки щодо сплати податків залишаються на власникові транспортного засобу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС .

Головне:

Податок сплачує власник авто, а не особа з довіреністю.

Перший продаж легковика на рік не оподатковується.

За третій продаж доведеться віддати 18% від доходу.

Хто зобов'язаний платити податки

Згідно з Податковим кодексом України, дохід від продажу рухомого майна підлягає оподаткуванню. Платником завжди виступає офіційний власник майна, тобто особа, яка має право власності на транспортний засіб.

Навіть якщо відчуження автомобіля здійснюється через представника на підставі нотаріальної довіреності, це не змінює статус платника. Довірена особа лише представляє інтереси власника, але не набуває права власності. Тому податкові зобов'язання виникають саме у того, хто вписаний у техпаспорт.

Скільки доведеться заплатити у 2026 році

Розмір податку залежить від кількості операцій з відчуження авто протягом календарного року. Перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом року не оподатковується.

Якщо власник здійснює другий продаж упродовж року, він має сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та військовий збір. Починаючи з третього та кожного наступного продажу, ставка зростає до 18%.

Облік кількості таких операцій здійснюється сервісними центрами МВС безпосередньо під час проведення реєстраційних дій.

Важливі нюанси

Варто пам'ятати, що продаж транспортного засобу за довіреністю не є юридичною підставою для звільнення власника від податкових нарахувань. Податок розраховується саме з доходу, який офіційно отримує власник, а наявність довіреної особи не змінює статус операції.



Хто має платити податки під час продажу авто? (інфографіка: Головний сервісний центр МВС)