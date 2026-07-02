В Украине зафиксировали исторические жаркие рекорды: где и когда было горячее всего (карта)
Первый день июля продолжил испытывать украинцев рекордной жарой. В отдельных областных центрах столбики термометров перешагнули предыдущие исторические отметки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Где в Украине зафиксировали новые температурные рекорды
По данным экспертов УкрГМЦ, новые температурные рекорды были зафиксированы:
- в течение 1 июля 2026 года;
- в шести областных центрах.
Сообщается, что в некоторых областях Украины дневные максимумы снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения (для этой даты).
Исходя из данных метеорологических станций, в этот день превышение исторических значений температуры составляло от 0,1 до 2,9°C.
В целом новые температурные рекорды в течение первого дня июля зафиксировали в следующих облцентрах:
- Симферополь - 35,9°C;
- Луцк - 35,3°C;
- Ужгород - 35,2°C;
- Львов - 35,1°C;
- Ровно - 34,0°C;
- Тернополь - 33,6°C.
Новые температурные рекорды в областных центрах, зафиксированные 1 июля 2026 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
В УкрГМЦ уточнили, что данные с метеорологической станции Симферополь - доступны из Глобальной системы телесвязи Всемирной метеорологической организации.
Кроме того, с украинцами поделились ссылками на страницы в социальных сетях других областных (региональных) центров по гидрометеорологии.
Именно там можно найти информацию об актуальных "местных" температурных рекордах, установленных для отдельных дат.
В каких областях жара спадет уже завтра
В пятницу, 3 июля, некоторые области Украины накроет холодный атмосферный фронт.
Метеоролог и синоптик Наталка Диденко ранее объяснила, что он не только принесет кратковременные дожди с грозами (местами - также со шквалами), но и "собьет" до комфортной температуру воздуха:
- в западных областях;
- в Житомирской области;
- в Киевской области;
- в Винницкой области.
Там в течение дня ожидается около +24…+29°С.
Напомним, ранее мы сообщали, что жара в Украине бьет рекорды и рассказывали, в каких областях и городах специалисты зафиксировали новые исторические температурные максимумы в понедельник, 29 июня, и вторник, 30 июня.
Кроме того, мы объясняли, каким может быть июль в Украине в целом.
Читайте также, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.