В Україні задощить. Синоптики назвали регіони, де чекати опади завтра

Завтра, 28 вересня, на заході ймовірні дощі з грозами. В цих регіонах також буде холодніше, ніж в інших областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Вночі на крайньому заході країни, вдень у західних та Житомирській областях помірні дощі, окремі грози (на Закарпатті та Львівщині вдень місцями значні дощі); на решті території без опадів.

Погода в Україні

В останні тижні погода в Україні відзначається дощами, частіше локальними. З незвичайного - варто згадати сильну зливу в Одесі, яка пройшла 15 вересня. Тоді у місті випала напівмісячна норма опадів. А люди змушені були рятуватися від води на дахах авто.

І хоча вересень 2024 відзначився снігом в Африці та повенями в Європі, Україну така погода обійшла стороною. Також поки що не здійснився прогноз синоптиків про похолодання в Україні, а от заморозки вже спостерігалися у Карпатах, хоча синоптики прогнозували їх у вересні у всіх регіонах.

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