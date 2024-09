Місцями насипало до двох метрів. Африку замело снігом (фото, відео)

Після надзвичайно сильного снігопаду в Південній Африці дороги були закриті, а автомобілісти застрягли прямо на трасах.

Residents are stuck indoors as it snows heavily in Lesotho pic.twitter.com/EhoLccEUND — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024

Особливо постраждало шосе N3, що сполучає Йоганнесбург і Дурбан. Навіть об’їзні шляхи були непроїзними. А служби екстреної допомоги намагалися дістатися до людей у ​​своїх автомобілях у тих частинах, де дорога була закрита.

"Служби екстреної допомоги працювали безперервно всю ніч. Вони намагалися охопити якомога більше учасників дорожнього руху", - розповіла France 24 представниця екстрених служб.

Snowfall blocks some roads in parts of South Africa. Motorists are stuck. pic.twitter.com/AvdtuWV6ev — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024

Автобуси, що курсують між провінціями, застрягли на автозаправних станціях та простояли там близько семи годин. У деяких районах випало до двох метрів снігу.

За даними місцевих метеорологів, очікується новий снігопад.