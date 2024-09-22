Місцями насипало до двох метрів. Африку замело снігом (фото, відео)
У суботу, 21 вересня, в Африці пройшов сильний снігопад. Місцями кучугури досягали до двох метрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Africa Facts Zone, France 24.
Після надзвичайно сильного снігопаду в Південній Африці дороги були закриті, а автомобілісти застрягли прямо на трасах.
Residents are stuck indoors as it snows heavily in Lesotho pic.twitter.com/EhoLccEUND— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024
Особливо постраждало шосе N3, що сполучає Йоганнесбург і Дурбан. Навіть об’їзні шляхи були непроїзними. А служби екстреної допомоги намагалися дістатися до людей у своїх автомобілях у тих частинах, де дорога була закрита.
"Служби екстреної допомоги працювали безперервно всю ніч. Вони намагалися охопити якомога більше учасників дорожнього руху", - розповіла France 24 представниця екстрених служб.
Snowfall blocks some roads in parts of South Africa. Motorists are stuck. pic.twitter.com/AvdtuWV6ev— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024
Автобуси, що курсують між провінціями, застрягли на автозаправних станціях та простояли там близько семи годин. У деяких районах випало до двох метрів снігу.
За даними місцевих метеорологів, очікується новий снігопад.
It is snowing in South Africa. There is snowfall in Eastern Cape, KwaZulu Natal, Free State and Gauteng. pic.twitter.com/Oi257NXYtA— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024
Повені в Європі та вплив на Україну
Останніми тижнями природа відзначилася кількома аномаліями. В Україні вони проявилися рекордами температури як для теплого вересня та сильною зливою в Одесі.
Щодо Європи, то в Польщі та Чехії сталися повені, а в нижній Австрії фіксувалися снігопади. Через негоду в Європі були тимчасово скасовані потяги, які прямують до України.
Крім того, українські фахівці попереджали, що через повені в Європі може зіпсуватися якість води в Одесі та області через забруднення Дунаю та Дністра.
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