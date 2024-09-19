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У Карпатах температура різко впала: що відбувається

Карпати, Україна, Четвер 19 вересня 2024 12:41
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У Карпатах температура різко впала: що відбувається Фото: Ранок на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Ольга Маджумдар

Температура повітря у Карпатах знизилася до нуля градусів. У високогір'ї хмарно та йде дощ.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

У високогір'ї Карпат різко похолодало до 0 градусів. На опублікованих фото видно, що вершина гори оповита туманом.

"Станом на 08:30 19 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, дощ. Вітер північний, північно-східний 15-17 м/с., температура повітря 0°С", - повідомили рятувальники.

У попередні дні на горі Піп Іван фіксувалася температура повітря +4 градуси.

Про похолодання у Карпатах попереджала синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що до кінця тижня в Україні очікується ясна тепла погода.

"Без дощів та заморозків, хіба на високогір'ї Карпат може вночі опускатися до нуля і якогось кволого "мінуса", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

У Карпатах температура різко впала: що відбувається

Фото: Погода на горі Піп Іван 19 вересня 2024 року (facebook.com/chornogora.rescue112)

До слова, 19 вересня 2023 року температура повітря на горі Піп Іван Чорногорській була +6 градусів. Проте 2022 року перший осінній сніг випав на вершині гори Піп Іван у Карпатах 18 вересня. Тоді температура повітря знизилася до -1°С.

Гора Піп Іван Чорногірський одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028 м), яка знаходиться на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На вершині гори розташована колишня польська астрономо-метеорологічна обсерваторія.

Тим часом в Україні триває метеорологічне літо, оскільки температура повітря ще не знизилася до того рівня, щоб синоптики змогли констатувати настання осені.

Раніше Укргідрометцентр робив прогноз на вересень. Згідно із ним, похолодання буде поступовим.

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