В Украине задождит. Синоптики назвали регионы, где ждать осадки завтра

Завтра, 28 сентября, на западе возможны дожди с грозами. В этих регионах также будет холоднее, чем в других областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Ночью на крайнем западе страны, днем ​​в западных и Житомирской областях умеренные дожди, грозы (на Закарпатье и Львовщине днем ​​местами значительные дожди); на остальной территории без осадков.

Погода в Украине

В последние недели погода в Украине отмечается дождями, чаще локальными. Из необычного - стоит вспомнить сильный ливень в Одессе, который прошел 15 сентября. Тогда в городе выпала полумесячная норма осадков. А люди были вынуждены спасаться от воды на крышах авто.

И хотя сентябрь 2024 отметился снегом в Африке и наводнениями в Европе, Украину такая погода обошла стороной. Также пока не осуществился прогноз синоптиков о похолодании в Украине, а вот заморозки уже наблюдались в Карпатах, хотя синоптики прогнозировали их в сентябре во всех регионах.

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