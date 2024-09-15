Люди на дахах авто та затоплені вулиці. Одесу накрила сильна злива

Окрім негоди в Європі, сильна злива затопила і Одесу 15 вересня. Дехто ховався від води, яка наринула, залізши на дахи авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі, "Укргідрометцентр", "Одеса. Офіційно".

Про те, що в Одесі очікується сильна злива повідомлялось ще зранку.

"У наступні 1-3 години в Одесі та області очікується значний дощ, місцями сильна злива, під час грози пориви 15-20 м/с", - йшлося у повідомленні "Укргідрометцентру".

Синоптики попереджали, що видимість під час дощу буде не більше 200-500 м.

Де ускладнений чи відсутній рух транспорту

Наразі, за даними "Одеса. Офіційно", через зливу ускладнений або відсутній рух транспорту на вулицях: