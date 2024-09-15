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Люди на дахах авто та затоплені вулиці. Одесу накрила сильна злива

Одеса, Неділя 15 вересня 2024 12:15
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Люди на дахах авто та затоплені вулиці. Одесу накрила сильна злива Фото: Одеса йде під воду через сильну зливу 15 вересня (t.me/odesacityofficial)
Автор: Наталія Гурковська

Окрім негоди в Європі, сильна злива затопила і Одесу 15 вересня. Дехто ховався від води, яка наринула, залізши на дахи авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі, "Укргідрометцентр", "Одеса. Офіційно".

Про те, що в Одесі очікується сильна злива повідомлялось ще зранку.

"У наступні 1-3 години в Одесі та області очікується значний дощ, місцями сильна злива, під час грози пориви 15-20 м/с", - йшлося у повідомленні "Укргідрометцентру".

Синоптики попереджали, що видимість під час дощу буде не більше 200-500 м.

Де ускладнений чи відсутній рух транспорту

Наразі, за даними "Одеса. Офіційно", через зливу ускладнений або відсутній рух транспорту на вулицях:

  • Небесної сотні, Балківській, Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса). Чергують аварійні бригади комунальних служб;
  • вулицями Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), Ільфа та Петрова проїзду нема;
  • Ак. Глушко підтоплено, рух ускладнений;
  • Хімічна, ріг Промислової, підтоплено, рух ускладнений;
  • Інглезі підтоплено, рух ускладнений;
  • Варненська, рух ускладнено;
  • Церковна, ріг Отамана Чепіги, рух ускладнено;
  • Приморська, ріг Газового провулку, рух ускладнено;
  • 5 ст. Фонтану підтоплено, рух ускладнений.

Негода у Європі

На Центральну та Східну Європу обрушилися зливи та сніг. Зокрема, снігом засипало Австрію. Через це було скасовано два поїзди з Праги, які прямують до України.

Нагадаємо, що до повені в Європі готувалися заздалегідь. Так, повідомлялося, що в Польщі, Чехії та Австрії може випасти піврічна норма опадів. До боротьби з наслідками планували залучати армію.

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