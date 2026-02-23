В Україні з'являються комахи-"чужинці": хто вони і чим небезпечні

На фауну України не можуть не впливати кліматичні зміни, тож поки популяції деяких видів комах зменшуються, на наших землях з'являються "чужинці". Причому деякі з них можуть завдавати значної шкоди.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів науковець Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена Віталій Кавурка .

Як кліматичні зміни впливають на фауну

"Кліматичні зміни сильно впливають на фауну", - наголосив науковець.

Як приклад він навів ситуацію, коли деякі види, які зустрічалися лише на півдні України, зараз - навпаки "нарощують чисельності й розширюють свій ареал".

При цьому деякі види на півночі України, навпаки, зникають.

"Тобто це - комахи, пристосовані до прохолодного клімату. Через потепління їхня популяція вимирає або зміщується на інші території", - пояснив Кавурка.

Замість них, тим часом, "приходять види з півдня".

Хто з комах-"чужинців" шкоди не завдає

Експерт розповів, що в Україні зараз поширюється деревний богомол, якого ще називаються закавказьким.

"Він був поширений в країнах Центральної Азії, Закавказзя. Потім з'явився у Криму (і водився там лише на південному березі)", - поділився Кавурка.

Зараз же ця комаха, за його словами:

поширилась на південні області України;

дійшла до Дніпропетровської "і ледь не до Черкаської" областей.

Водночас науковець наголосив, що "цей вид ніяк не завдає шкоди фауні".

"Він не конкурує з нашим звичайним богомолом. Наш живе в основному в трав'янистому покриві, а цей вид - на деревах, на кущах. Тобто їхні екологічні ніші не перетинаються", - пояснив спеціаліст.

Хто з "чужинців" шкодить українським каштанам

Кавурка визнав, що деякі види інвазивних комах - "можуть завдавати значної шкоди".

Серед них, за його словами, добре відома каштанова міль.

Науковець зауважив, що раніше вона була поширена на Балканах, а потім "її почали зустрічати по всій Україні".

"Вона дуже шкодить гіркокаштану, який у нас використовують в озелененні", - наголосив фахівець.

Чи загрожують Україні малярійні комарі з Африки

"Взагалі малярійні комарі завжди зустрічалися в Україні - представники роду Anopheles. Колись навіть були серйозні спалахи хвороби", - нагадав Кавурка.

Він додав, що "з нею інтенсивно боролися". Інколи - аж "варварськими способами".

"Заливали нафтопродуктами водойми, де розвивалися ці комари. Так гинули не тільки личинки малярійного комара, а й інші комахи. І не лише вони", - розповів науковець.

Зараз, за його словами, в Україні трапляються випадки захворювання на малярію. Проте люди переважно заражаються під час мандрівок в Африку чи Азію.

"Місцевих осередків у нас нема", - додав Кавурка.

Водночас він повідомив, що в Україні з'являються й інші види комарів.

"Наприклад, так званий тигровий комар, який був раніше поширений на півночі Африки, у країнах Середземномор'я, тобто на півдні Європи. Зараз його вже фіксуються в Одеській області, хоч і не багато", - поділився фахівець.

Він додав, що ці комахи можуть переносити декілька небезпечних хвороб (а саме - дирофіляріоз, жовту лихоманку, вірус Західного Нілу, вірус Зіка та вірус Денге).

Чому проблемою можуть стати гігантські шершні з Азії

"У деяких країнах Європи це вже стає проблемою. Є кілька видів таких азіатських шершнів, які поширилися на півдні, зокрема у Франції, Іспанії", - розповів науковець.

У майбутньому, на його думку, цілком ймовірно, що ці види фіксуватимуть і в Україні.

"Бо вчені спостерігають розширення їхнього ареалу в країнах Європи", - пояснив Кавурка.

Він додав, що у 2025 році "на заході України вперше зустріли так званого шершня східного".

"Це - європейський вид, але характерний для півдня. Він теж розширює свій ареал і може становити небезпеку для пасік. Бо такі шершні часто нападають бджіл і можуть знищити навіть цілий вулик", - повідомив експерт.

Насамкінець він зауважив, що наразі йдеться про "поодинокі випадки зальотів цих шершнів в Україну", тож "розмір шкоди від них невідомий".

"Але у майбутньому вони можуть завдати чимало збитків, особливо бджільництву. Окрім цього, треба вивчати їхній вплив на інші місцеві види комах та екосистеми", - підсумував Кавурка.