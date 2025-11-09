Не лише малярія: чи багато в Україні небезпечних комарів і що вони можуть переносити

Світ комах в Україні - доволі багатогранний завдяки різноманітності ландшафтів (карпатських гір, лісів Полісся, степів півдня, приморських територій і лиманів дельт рік). При цьому нові види комарів активно поширюються завдяки людині.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів ентомолог, молодший науковий співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани", провідний фахівець ДУ Одеської випробувальної фітосанітарної лабораторії Держпродспоживслужби Євгеній Халаїм .

Що відбувається з чисельністю комах в Україні

Попри те, що в цілому різноманіття біоценозів утворює багату різновидність комах, за останні роки спостерігається тенденція до зменшення їхньої чисельності.

"Все більше видів стають рідкісними. Це характерно не лише для України. Така світова тенденція", - розповів експерт.

Він зауважив, що це, в першу чергу, "пов'язано з надмірним використанням інсектицидів у сільському господарстві, а також зі зміною природних середовищ".

"Вирубують ліси, розорюють степи, людина займає все більше місця під свої потреби, залишаючи все менше місця комахам", - пояснив Халаїм.

Чи багато в нашій країні небезпечних комарів

За словами ентомолог, комарі, які здатні переносити малярію, в Україні є.

"Щоправда, не той вид, що в Африці", - додав він.

Халаїм нагадав, що, на щастя, "в нас у першій половині 20 ст. вдалося побороти малярію".

"Втім в Україні - більш ніж півсотні кровососних видів. Найпоширеніших - 15-20", - поділився фахівець.

Він повідомив, що "багато з них є переносниками різноманітних захворювань, які передаються через кров":

малярії;

гарячки Західного Нілу;

гарячки денге тощо.

"І тут теж є тенденції до зміни ареалів і появи нових видів. Вони дуже активно поширюються завдяки людині", - зауважив Халаїм.

Який вид є потенційним переносником хвороб

Науковець розповів, що впродовж останніх років активно досліджувався, зокрема, азійський тигровий комар Aedes albopictus.

Він додав, що цей вид потрапив до України "й вже прижився тут".

Халаїм розповів, що азійський тигровий комар є потенційним переносником багатьох захворювань (вірусів), серед яких, наприклад:

гарячка денге;

східний енцефаломієліт коней;

гарячка Росс Рівер;

енцефаліт Ла-Кросс;

жовта гарячка;

японський енцефаліт тощо.

Чи можна контролювати чисельність комарів

Ентомолог повідомив, що контролювати чисельність комарів - складно.

"У 20-му столітті їх активно труїли за допомогою ДДТ (інсектицид Дихлордифенілтрихлорметилметан, речовина для знищення комах, - Ред.)", - зауважив фахівець.

Він додав, що "комарів-переносників малярії витравили, але разом із цим витравили багато чого і корисного".

"Тому тут більше йде моніторинг природних середовищ, і чи не є вони переносниками хвороб. Санітарно-епідеміологічні станції проводять регулярні відлови комарів і дивляться, чи немає природних вогнищ захворювань", - підсумував Халаїм.