Куди зникають комарі взимку і чи переживуть таргани "ядерку": 5 неочевидних фактів про комах

Звичайна муха "нюхає" їжу лапками, деякі метелики здатні видавати пронизливий писк для самозахисту, а таргани, можливо, і справді можуть пережити "ядерку".

Про цікаві факти зі світу комах в інтерв'ю РБК-Україна розповів науковець Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Віталій Кавурка .

Головне:

Сенсорні лапки: Мухи "нюхають" і "смакують" їжу лапками, тому постійно їх чистять, щоб рецептори працювали справно.

Мухи "нюхають" і "смакують" їжу лапками, тому постійно їх чистять, щоб рецептори працювали справно. Метелики з голосом: Деякі види метеликів мають спеціальний орган для відлякування ворогів писком.

Деякі види метеликів мають спеціальний орган для відлякування ворогів писком. Радіаційна стійкість: Таргани здатні адаптуватися до умов після ядерних випробувань, будучи одними з найдавніших і найвитриваліших істот на планеті.

Таргани здатні адаптуватися до умов після ядерних випробувань, будучи одними з найдавніших і найвитриваліших істот на планеті. Зимовий захист: Для комах морозна зима зі снігом корисніша за теплу, оскільки сніг створює "ефект термоса", захищаючи їх від хвороб та вимерзання.

Для комах морозна зима зі снігом корисніша за теплу, оскільки сніг створює "ефект термоса", захищаючи їх від хвороб та вимерзання. Природний обман: Візерунки у вигляді очей на крилах метеликів збивають хижаків з пантелику, дозволяючи комасі втекти навіть після атаки птаха.

1. Органи чуття на лапках

У мух органи нюху та смаку розташовані на лапках. Вони відчувають смак їжі, коли торкаються її, тому постійно труть лапки, щоб очистити рецептори від забруднення для їхньої справної роботи.

2. Здатність метеликів видавати звуки

Деякі види метеликів вміють видавати специфічні звуки. Наприклад, бражник мертва голова має спеціальний орган, за допомогою якого він здатний пищати.

Фото: цікаві факти про комах від науковці (інфографіка РБК-Україна)

3. Виживання тарганів після радіації

Таргани здатні адаптуватися та виживати навіть у місцях, де відбувалися ядерні випробування. Вони є одними з найдавніших комах, що пережили багато катаклізмів у своїй історії.

4. Зимівля комарів та ефект "термоса"

Дорослі комарі зазвичай відмирають на зиму, залишаючи яйця або личинки. Вони чекають весни у водоймах або ґрунті, тоді як деякі мухи здатні зимувати у дорослому стані в корі дерев.

Товстий шар снігу створює для комах захисний бар'єр. Завдяки цьому вони можуть успішно переносити морози до -20°C, тоді як безсніжна зима або тепла зима з грибковими хворобами є для них більш небезпечними.

5. Захисні візерунки на крилах

Візерунки у вигляді очей на крилах метеликів допомагають їм маскуватися та відлякувати хижаків. Пташка намагається дзьобнути саме у "вічко" на крилі, що дає метелику можливість втекти, зберігши життя.

Повний текст розмови з ентомологом читайте на РБК-Україна найближчим часом.