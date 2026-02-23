В Украине появляются насекомые-"чужаки": кто они и чем опасны
На фауну Украины не могут не влиять климатические изменения, поэтому пока популяции некоторых видов насекомых уменьшаются, на наших землях появляются "чужаки". Причем некоторые из них могут наносить значительный вред.
Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал ученый Института зоологии имени И.И. Шмальгаузена Виталий Кавурка.
Главное:
- Изменение климата: потепление заставляет некоторые виды насекомых переселяться из одной локации в другую, в поисках прохлады и более пригодных для жизни зон.
- Зарубежная миграция: из-за погодных изменений в Украине появляются "экзотические" насекомые, тогда как некоторые привычные для нас виды начинают исчезать.
- Опасные "чужаки": некоторые инвазивные виды насекомых существенной угрозы для флоры и фауны не представляют, тогда как другие могут нести риски даже для людей.
Как климатические изменения влияют на фауну
"Климатические изменения сильно влияют на фауну", - подчеркнул ученый.
В качестве примера он привел ситуацию, когда некоторые виды, которые встречались только на юге Украины, сейчас - наоборот "наращивают численности и расширяют свой ареал".
При этом некоторые виды на севере Украины, наоборот, исчезают.
"То есть это - насекомые, приспособленные к прохладному климату. Из-за потепления их популяция вымирает или смещается на другие территории", - объяснил Кавурка.
Вместо них, тем временем, "приходят виды с юга".
Кто из насекомых-"чужаков" вреда не наносит
Эксперт рассказал, что в Украине сейчас распространяется древесный богомол, которого еще называют закавказским.
"Он был распространен в странах Центральной Азии, Закавказья. Затем появился в Крыму (и водился там только на южном берегу)", - поделился Кавурка.
Сейчас же это насекомое, по его словам:
- распространилось на южные области Украины;
- дошло до Днепропетровской "и едва ли не до Черкасской" областей.
В то же время ученый отметил, что "этот вид никак не наносит вреда фауне".
"Он не конкурирует с нашим обычным богомолом. Наш живет в основном в травянистом покрове, а этот вид - на деревьях, на кустах. То есть их экологические ниши не пересекаются", - объяснил специалист.
Кто из "чужаков" вредит украинским каштанам
Кавурка признал, что некоторые виды инвазивных насекомых - "могут наносить значительный вред".
Среди них, по его словам, хорошо известная каштановая моль.
Ученый отметил, что ранее она была распространена на Балканах, а потом "ее начали встречать по всей Украине".
"Она очень вредит горькокаштану, который у нас используют в озеленении", - подчеркнул специалист.
Угрожают ли Украине малярийные комары из Африки
"Вообще малярийные комары всегда встречались в Украине - представители рода Anopheles. Когда-то даже были серьезные вспышки болезни", - напомнил Кавурка.
Он добавил, что "с ней интенсивно боролись". Иногда - даже "варварскими способами".
"Заливали нефтепродуктами водоемы, где развивались эти комары. Так погибали не только личинки малярийного комара, но и другие насекомые. И не только они", - рассказал ученый.
Сейчас, по его словам, в Украине бывают случаи заболевания малярией. Однако люди преимущественно заражаются во время путешествий в Африку или Азию.
"Местных очагов у нас нет", - добавил Кавурка.
В то же время он сообщил, что в Украине появляются и другие виды комаров.
"Например, так называемый тигровый комар, который был ранее распространен на севере Африки, в странах Средиземноморья, то есть на юге Европы. Сейчас его уже фиксируются в Одесской области, хоть и не много", - поделился специалист.
Он добавил, что эти насекомые могут переносить несколько опасных болезней (а именно - дирофиляриоз, желтую лихорадку, вирус Западного Нила, вирус Зика и вирус Денге).
Почему проблемой могут стать гигантские шершни из Азии
"В некоторых странах Европы это уже становится проблемой. Есть несколько видов таких азиатских шершней, которые распространились на юге, в частности во Франции, Испании", - рассказал ученый.
В будущем, по его мнению, вполне вероятно, что эти виды будут фиксировать и в Украине.
"Потому что ученые наблюдают расширение их ареала в странах Европы", - объяснил Кавурка.
Он добавил, что в 2025 году "на западе Украины впервые встретили так называемого шершня восточного".
"Это - европейский вид, но характерный для юга. Он тоже расширяет свой ареал и может представлять опасность для пасек. Потому что такие шершни часто нападают на пчел и могут уничтожить даже целый улей", - сообщил эксперт.
В завершение он отметил, что сейчас речь идет о "единичных случаях залетов этих шершней в Украину", поэтому "размер вреда от них неизвестен".
"Но в будущем они могут нанести немало убытков, особенно пчеловодству. Кроме этого, нужно изучать их влияние на другие местные виды насекомых и экосистемы", - подытожил Кавурка.
