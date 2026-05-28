В Україні з'явиться новий вид соцдопомоги: скільки платитимуть і хто може отримати

Верховна Рада підтримала законопроєкт про базову соціальну допомогу - новий вид держпідтримки для малозабезпечених сімей, де враховуватимуть потреби кожного конкретного домогосподарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

28 травня парламент прийняв за основу законопроєкт №15094 про базову соціальну допомогу. За проголосували 235 народних депутатів.

Що таке базова соціальна допомога

Це новий уніфікований вид держпідтримки, який замінює кілька окремих виплат. Малозабезпечена сім'я може подати заяву і отримати допомогу замість низки інших виплат - зокрема, замість допомоги на дітей одиноким матерям, виплат у багатодітних сім'ях або коли батьки ухиляються від сплати аліментів чи їх місцезнаходження невідоме.

Крім того, право на цю допомогу матимуть одночасно ті, хто досяг пенсійного віку, але не набув права на пенсію через відсутність страхового стажу.

Скільки платитимуть

Розмір виплати визначатиметься через базову величину, яку щороку закріплюють у законі про держбюджет. Але є нижня межа - вона не може бути меншою за прожитковий мінімум для працездатних осіб (зараз це 3328 гривень).

Розрахунок для сім'ї:

перший член сім'ї (уповноважений представник) - 100 відсотків базової величини;

кожен наступний член сім'ї - також 100 відсотків базової величини;

для осіб з інвалідністю - розміри визначатиме Кабінет Міністрів України.

Як це працюватиме

Допомога передбачає не лише грошові виплати. Спочатку фахівці проведуть індивідуальну оцінку потреб конкретної сім'ї, а потім складуть план надання соціальних послуг.

Окремий напрям - стимулювання працездатних отримувачів допомоги повертатися на ринок праці й виходити на фінансову самостійність.

Навіщо це потрібно

Мета закону - впровадити в Україні європейські підходи до соціальної підтримки. Це означає: