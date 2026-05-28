ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

В Україні з'явиться новий вид соцдопомоги: скільки платитимуть і хто може отримати

12:56 28.05.2026 Чт
2 хв
Нова соцдопомога замінить кілька окремих виплат
aimg Олена Чупровська
В Україні з'явиться новий вид соцдопомоги: скільки платитимуть і хто може отримати Фото: Нова соціальна допомога замість кількох старих: що проголосував парламент (Getty Images)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

Верховна Рада підтримала законопроєкт про базову соціальну допомогу - новий вид держпідтримки для малозабезпечених сімей, де враховуватимуть потреби кожного конкретного домогосподарства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Читайте також: Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами

28 травня парламент прийняв за основу законопроєкт №15094 про базову соціальну допомогу. За проголосували 235 народних депутатів.

Що таке базова соціальна допомога

Це новий уніфікований вид держпідтримки, який замінює кілька окремих виплат. Малозабезпечена сім'я може подати заяву і отримати допомогу замість низки інших виплат - зокрема, замість допомоги на дітей одиноким матерям, виплат у багатодітних сім'ях або коли батьки ухиляються від сплати аліментів чи їх місцезнаходження невідоме.

Крім того, право на цю допомогу матимуть одночасно ті, хто досяг пенсійного віку, але не набув права на пенсію через відсутність страхового стажу.

Скільки платитимуть

Розмір виплати визначатиметься через базову величину, яку щороку закріплюють у законі про держбюджет. Але є нижня межа - вона не може бути меншою за прожитковий мінімум для працездатних осіб (зараз це 3328 гривень).

Розрахунок для сім'ї:

  • перший член сім'ї (уповноважений представник) - 100 відсотків базової величини;
  • кожен наступний член сім'ї - також 100 відсотків базової величини;
  • для осіб з інвалідністю - розміри визначатиме Кабінет Міністрів України.

Як це працюватиме

Допомога передбачає не лише грошові виплати. Спочатку фахівці проведуть індивідуальну оцінку потреб конкретної сім'ї, а потім складуть план надання соціальних послуг.

Окремий напрям - стимулювання працездатних отримувачів допомоги повертатися на ринок праці й виходити на фінансову самостійність.

Навіщо це потрібно

Мета закону - впровадити в Україні європейські підходи до соціальної підтримки. Це означає:

  • інтеграцію грошових виплат і соціальних послуг в одну систему;
  • індивідуальний підхід до кожної сім'ї;
  • проактивне виявлення тих, хто потребує допомоги, і сприяння в оформленні документів;
  • розширення доступу до послуг за місцем проживання у громаді.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні підвищили прожитковий мінімум - відтепер для працездатних він становить 3328 гривень.

Разом із цим автоматично зросли мінімальні пенсії та частина соціальних виплат, прив'язаних до цього показника - детальніше про зміни прожиткового мінімуму у 2026 році писало РБК-Україна.

Також Рада ратифікувала масштабну кредитну угоду з Євросоюзом на суму до 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Частина цих коштів спрямована на бюджетну підтримку та соціальні видатки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Верховна рада Соціальна допомога
Новини
Посольство США покинуло Київ? В МЗС України дали чітку відповідь
Посольство США покинуло Київ? В МЗС України дали чітку відповідь
Аналітика
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни