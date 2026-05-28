В Украине появится новый вид соцпомощи: сколько будут платить и кто может получить

Верховная Рада поддержала законопроект о базовой социальной помощи - новый вид господдержки для малообеспеченных семей, где будут учитывать потребности каждого конкретного домохозяйства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

28 мая парламент принял за основу законопроект №15094 о базовой социальной помощи. За проголосовали 235 народных депутатов.

Что такое базовая социальная помощь

Это новый унифицированный вид господдержки, который заменяет несколько отдельных выплат. Малообеспеченная семья может подать заявление и получить помощь вместо ряда других выплат - в частности, вместо помощи на детей одиноким матерям, выплат в многодетных семьях или когда родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

Кроме того, право на эту помощь будут иметь одновременно те, кто достиг пенсионного возраста, но не получил права на пенсию из-за отсутствия страхового стажа.

Сколько будут платить

Размер выплаты будет определяться через базовую величину, которую ежегодно закрепляют в законе о госбюджете. Но есть нижняя граница - она не может быть меньше прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас это 3328 гривен).

Расчет для семьи:

первый член семьи (уполномоченный представитель) - 100 процентов базовой величины;

каждый следующий член семьи - также 100 процентов базовой величины;

для лиц с инвалидностью - размеры будет определять Кабинет Министров Украины.

Как это будет работать

Помощь предусматривает не только денежные выплаты. Сначала специалисты проведут индивидуальную оценку потребностей конкретной семьи, а затем составят план предоставления социальных услуг.

Отдельное направление - стимулирование трудоспособных получателей помощи возвращаться на рынок труда и выходить на финансовую самостоятельность.

Зачем это нужно

Цель закона - внедрить в Украине европейские подходы к социальной поддержке. Это означает: