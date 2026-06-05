UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

В Україні з'явиться нове унікальне свято: дата вже визначена

08:57 05.06.2026 Пт
2 хв
Зеленський готує указ про нове свято в Україні
aimg Олена Чупровська
Фото: Сили безпілотних систем отримають власне свято (Getty Images)

В Україні з'явиться нове державне свято - 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем. Відповідний указ готує президент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Нове свято

Проєкт указу президента передбачає запровадження нового державного свята - Дня Сил безпілотних систем, який відзначатиметься 11 червня.

Свириденко нагадала, що Україна стала першою країною у світі, яка створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ.

Що таке СБС

Сили безпілотних систем - окремий рід військ у складі Збройних сил України, який відповідає за розвідку, планування та проведення операцій із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і наземних роботизованих комплексів (НРК).

Читайте також: "Тушіть Пітєр": "Мадяр" потролив пожежу на нафтотерміналі перед форумом Путіна

Підрозділ діє як на передовій, так і в глибокому тилу противника - на відстані понад тисячу кілометрів від лінії фронту.

"Ви не лише нищите ворога, ви робите так, щоб світ це бачив і вірив в Україну", - написала Свириденко.

Останні операції СБС

Серед ключових операцій СБС останніх тижнів:

  • удари по кораблях і нафтовій інфраструктурі в порту Кронштадт поблизу Санкт-Петербурга (3 червня);
  • ураження сторожового корабля класу "Світляк" у Криму (4 червня);
  • знищення пускового хабу "Шахедів" у Донецькому аеропорту;
  • ураження корвета "Бойкий" з відстані 1100 кілометрів.

Нагадуємо, 3 червня дрони СБС уразили кораблі та об'єкти інфраструктури в порту Кронштадт у Ленінградській області РФ - у день відкриття Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму. Серед уражених об'єктів - корвет "Бойкий" і нафтовий термінал.

4 червня СБС не лише знищили сторожовий корабель класу "Світляк" у тимчасово окупованому Криму, а також уразили зенітний ракетний комплекс "Панцир-С1" на Херсонщині та радіотехнічну систему в районі Саків.

Нагадаємо, того ж дня СБС взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт і заблокували там базу для запусків дронів-камікадзе "Шахед", знищивши пускові установки, транспортні машини та заправники.

Як повідомляло РБК-Україна, з відео після удару по корвету "Бойкий" видно ушкодження лівого борту судна та сліди гасіння пожежі. Корабель входив до складу Балтійського флоту РФ і супроводжував танкери тіньового нафтового флоту Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийЮлія СвириденкоСвята в УкраїніВійна в УкраїніДрони