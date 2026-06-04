Українські дрони вполювали російський корабель в Криму (відео удару)

Дрони Сил безпілотних систем уразили російський прикордонний сторожовий корабель класу "Світляк" у тимчасово окупованому Криму та ще низку важливих об'єктів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Також цієї ночі СБС були уражені:

Корабель довжиною 49,5 метрів призначений для контролю та захисту портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони.

Удари по російських кораблях

Нагадаємо, 3 червня Сили оборони України уразили кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт у Ленінградській області РФ.

Зокрема, був уражений корвет "Бойкий". Удар по цьому судну знижує бойові спроможності російського флоту та демонструє здатність України бити по військових об'єктах країни-окупанта навіть на значній відстані.

Також у ніч проти 23 травня українські військові завдали удару дронами по військово-морській базі в Новоросійську. У зону ураження потрапили два кораблі Чорноморського флоту РФ - фрегат "Адмірал Ессен" і ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.