RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Украине появится новый уникальный праздник: дата уже определена

08:57 05.06.2026 Пт
2 мин
Зеленский готовит указ о новом празднике в Украине
aimg Елена Чупровская
Фото: Силы беспилотных систем получат собственный праздник (Getty Images)

В Украине появится новый государственный праздник - 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем. Соответствующий указ готовит президент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Новый праздник

Проект указа президента предусматривает введение нового государственного праздника - Дня Сил беспилотных систем, который будет отмечаться 11 июня.

Свириденко напомнила, что Украина стала первой страной в мире, которая создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

Что такое СБС

Силы беспилотных систем - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, который отвечает за разведку, планирование и проведение операций с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и наземных роботизированных комплексов (НРК).

Читайте также: "Тушите Питер": "Мадьяр" потроллил пожар на нефтетерминале перед форумом Путина

Подразделение действует как на передовой, так и в глубоком тылу противника - на расстоянии более тысячи километров от линии фронта.

"Вы не только уничтожаете врага, вы делаете так, чтобы мир это видел и верил в Украину", - написала Свириденко.

Последние операции СБС

Среди ключевых операций СБС последних недель:

  • удары по кораблям и нефтяной инфраструктуре в порту Кронштадт вблизи Санкт-Петербурга (3 июня);
  • поражение сторожевого корабля класса "Светлячок" в Крыму (4 июня);
  • уничтожение пускового хаба "Шахедов" в Донецком аэропорту;
  • поражение корвета "Бойкий" с расстояния 1100 километров.

Напоминаем, 3 июня дроны СБС поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт в Ленинградской области РФ - в день открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума. Среди пораженных объектов - корвет "Бойкий" и нефтяной терминал.

4 июня СБС не только уничтожили сторожевой корабль класса "Светляк" во временно оккупированном Крыму, а также поразили зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1" на Херсонщине и радиотехническую систему в районе Саков.

Напомним, в тот же день СБС взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт и заблокировали там базу для запусков дронов-камикадзе "Шахед", уничтожив пусковые установки, транспортные машины и заправщики.

Как сообщало РБК-Украина, на видео после удара по корвету "Бойкий" видны повреждения левого борта судна и следы тушения пожара. Корабль входил в состав Балтийского флота РФ и сопровождал танкеры теневого нефтяного флота России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийЮлия СвириденкоПраздники в УкраинеВойна в УкраинеДрони