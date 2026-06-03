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"Тушіть Пітєр": "Мадяр" потролив пожежу на нафтотерміналі перед форумом Путіна

11:27 03.06.2026 Ср
2 хв
Що написав командувач СБС після удару по нафтовому серцю Петербурга?
aimg Олена Чупровська
"Тушіть Пітєр": "Мадяр" потролив пожежу на нафтотерміналі перед форумом Путіна Фото: "Мадяр" потролив пожежу на НПЗ у Санкт-Петербурзі (росЗМІ)
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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ "Мадяр" відреагував на нічну атаку українських дронів по нафтовому терміналу у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост командувача СБС у соцмережах.

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Що написав "Мадяр"

У своєму дописі він опублікував фото безпілотника, який цієї ночі атакував Петербург.

"Зайшли без стуку, під покровом білих ночей. Прикрий вікно...", - написав командувач.

Там само він уточнив деталі: нафтовий термінал "Санкт-Петербург" став 20-м ураженим об'єктом такого типу за останні 33 доби - з 1 травня по 3 червня. Удар здійснила спільна операція Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, СБУ та ГУР.

&quot;Тушіть Пітєр&quot;: &quot;Мадяр&quot; потролив пожежу на нафтотерміналі перед форумом ПутінаФото: "Мадяр" опублікував фото безпілотника, який, ймовірно, атакував Санкт-Петербург (t.me/robert_magyar)

Деталі атаки

Удар по нафтовому терміналу стався в ніч на 3 червня - менш ніж за добу до відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, де мав виступати глава Кремля Володимир Путін. Термінал розташований приблизно за 17 км від майданчика форуму.

Через атаку в аеропорту Пулково затримали десятки авіарейсів.

Спалахнула масштабна пожежа, горіли резервуари з нафтою. АТ "Петербурзький нафтовий термінал" є найбільшим нафтопереробним комплексом на північному заході Росії з пропускною здатністю 12,5 мільйона тонн на рік.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський підтвердив удари також по Кронштадту і Тамбову і наголосив, що всі три об'єкти пов'язані з фінансуванням або забезпеченням російської військової машини.

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