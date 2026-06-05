В Україні з'явиться нове унікальне свято: дата вже визначена

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Нове свято

Проєкт указу президента передбачає запровадження нового державного свята - Дня Сил безпілотних систем, який відзначатиметься 11 червня.

Свириденко нагадала, що Україна стала першою країною у світі, яка створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ.

Що таке СБС

Сили безпілотних систем - окремий рід військ у складі Збройних сил України, який відповідає за розвідку, планування та проведення операцій із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і наземних роботизованих комплексів (НРК).

Підрозділ діє як на передовій, так і в глибокому тилу противника - на відстані понад тисячу кілометрів від лінії фронту.

"Ви не лише нищите ворога, ви робите так, щоб світ це бачив і вірив в Україну", - написала Свириденко.

Останні операції СБС

Серед ключових операцій СБС останніх тижнів:

удари по кораблях і нафтовій інфраструктурі в порту Кронштадт поблизу Санкт-Петербурга (3 червня);

ураження сторожового корабля класу "Світляк" у Криму (4 червня);

знищення пускового хабу "Шахедів" у Донецькому аеропорту;

ураження корвета "Бойкий" з відстані 1100 кілометрів.

Нагадуємо, 3 червня дрони СБС уразили кораблі та об'єкти інфраструктури в порту Кронштадт у Ленінградській області РФ - у день відкриття Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму. Серед уражених об'єктів - корвет "Бойкий" і нафтовий термінал.