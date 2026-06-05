В Україні з'явиться нове унікальне свято: дата вже визначена
В Україні з'явиться нове державне свято - 11 червня стане Днем Сил безпілотних систем. Відповідний указ готує президент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.
Нове свято
Проєкт указу президента передбачає запровадження нового державного свята - Дня Сил безпілотних систем, який відзначатиметься 11 червня.
Свириденко нагадала, що Україна стала першою країною у світі, яка створила Сили безпілотних систем як окремий рід військ.
Що таке СБС
Сили безпілотних систем - окремий рід військ у складі Збройних сил України, який відповідає за розвідку, планування та проведення операцій із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і наземних роботизованих комплексів (НРК).
Підрозділ діє як на передовій, так і в глибокому тилу противника - на відстані понад тисячу кілометрів від лінії фронту.
"Ви не лише нищите ворога, ви робите так, щоб світ це бачив і вірив в Україну", - написала Свириденко.
Останні операції СБС
Серед ключових операцій СБС останніх тижнів:
- удари по кораблях і нафтовій інфраструктурі в порту Кронштадт поблизу Санкт-Петербурга (3 червня);
- ураження сторожового корабля класу "Світляк" у Криму (4 червня);
- знищення пускового хабу "Шахедів" у Донецькому аеропорту;
- ураження корвета "Бойкий" з відстані 1100 кілометрів.
Нагадуємо, 3 червня дрони СБС уразили кораблі та об'єкти інфраструктури в порту Кронштадт у Ленінградській області РФ - у день відкриття Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму. Серед уражених об'єктів - корвет "Бойкий" і нафтовий термінал.
4 червня СБС не лише знищили сторожовий корабель класу "Світляк" у тимчасово окупованому Криму, а також уразили зенітний ракетний комплекс "Панцир-С1" на Херсонщині та радіотехнічну систему в районі Саків.
Нагадаємо, того ж дня СБС взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт і заблокували там базу для запусків дронів-камікадзе "Шахед", знищивши пускові установки, транспортні машини та заправники.
Як повідомляло РБК-Україна, з відео після удару по корвету "Бойкий" видно ушкодження лівого борту судна та сліди гасіння пожежі. Корабель входив до складу Балтійського флоту РФ і супроводжував танкери тіньового нафтового флоту Росії.