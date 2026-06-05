В Украине появится новый уникальный праздник: дата уже определена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Новый праздник

Проект указа президента предусматривает введение нового государственного праздника - Дня Сил беспилотных систем, который будет отмечаться 11 июня.

Свириденко напомнила, что Украина стала первой страной в мире, которая создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

Что такое СБС

Силы беспилотных систем - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, который отвечает за разведку, планирование и проведение операций с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и наземных роботизированных комплексов (НРК).

Подразделение действует как на передовой, так и в глубоком тылу противника - на расстоянии более тысячи километров от линии фронта.

"Вы не только уничтожаете врага, вы делаете так, чтобы мир это видел и верил в Украину", - написала Свириденко.

Последние операции СБС

Среди ключевых операций СБС последних недель:

удары по кораблям и нефтяной инфраструктуре в порту Кронштадт вблизи Санкт-Петербурга (3 июня);

поражение сторожевого корабля класса "Светлячок" в Крыму (4 июня);

уничтожение пускового хаба "Шахедов" в Донецком аэропорту;

поражение корвета "Бойкий" с расстояния 1100 километров.

Напоминаем, 3 июня дроны СБС поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт в Ленинградской области РФ - в день открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума. Среди пораженных объектов - корвет "Бойкий" и нефтяной терминал.