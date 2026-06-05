ua en ru
Пт, 05 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине появится новый уникальный праздник: дата уже определена

08:57 05.06.2026 Пт
2 мин
Зеленский готовит указ о новом празднике в Украине
aimg Елена Чупровская
В Украине появится новый уникальный праздник: дата уже определена Фото: Силы беспилотных систем получат собственный праздник (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине появится новый государственный праздник - 11 июня станет Днем Сил беспилотных систем. Соответствующий указ готовит президент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Новый праздник

Проект указа президента предусматривает введение нового государственного праздника - Дня Сил беспилотных систем, который будет отмечаться 11 июня.

Свириденко напомнила, что Украина стала первой страной в мире, которая создала Силы беспилотных систем как отдельный род войск.

Что такое СБС

Силы беспилотных систем - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, который отвечает за разведку, планирование и проведение операций с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и наземных роботизированных комплексов (НРК).

Читайте также: "Тушите Питер": "Мадьяр" потроллил пожар на нефтетерминале перед форумом Путина

Подразделение действует как на передовой, так и в глубоком тылу противника - на расстоянии более тысячи километров от линии фронта.

"Вы не только уничтожаете врага, вы делаете так, чтобы мир это видел и верил в Украину", - написала Свириденко.

Последние операции СБС

Среди ключевых операций СБС последних недель:

  • удары по кораблям и нефтяной инфраструктуре в порту Кронштадт вблизи Санкт-Петербурга (3 июня);
  • поражение сторожевого корабля класса "Светлячок" в Крыму (4 июня);
  • уничтожение пускового хаба "Шахедов" в Донецком аэропорту;
  • поражение корвета "Бойкий" с расстояния 1100 километров.

Напоминаем, 3 июня дроны СБС поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт в Ленинградской области РФ - в день открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума. Среди пораженных объектов - корвет "Бойкий" и нефтяной терминал.

4 июня СБС не только уничтожили сторожевой корабль класса "Светляк" во временно оккупированном Крыму, а также поразили зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1" на Херсонщине и радиотехническую систему в районе Саков.

Напомним, в тот же день СБС взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт и заблокировали там базу для запусков дронов-камикадзе "Шахед", уничтожив пусковые установки, транспортные машины и заправщики.

Как сообщало РБК-Украина, на видео после удара по корвету "Бойкий" видны повреждения левого борта судна и следы тушения пожара. Корабль входил в состав Балтийского флота РФ и сопровождал танкеры теневого нефтяного флота России.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Юлия Свириденко Праздники в Украине Война в Украине Дрони
Новости
Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: как ПВО отработала по вражеским целям
Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: как ПВО отработала по вражеским целям
Аналитика
Выборы под прицелом Кремля. Удержит ли Пашинян курс Армении на Запад
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Выборы под прицелом Кремля. Удержит ли Пашинян курс Армении на Запад