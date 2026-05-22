В Украине впервые отреагировали на идею Мерца о спецстатусе в ЕС
Самый главный тезис в письме немецкого канцлера Фридриха Мерца касательно спецстатуса Украины в ЕС - акцент на полноправном членстве и призыв к немедленному разоблачению всех кластеров в переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки журналистам и заявление главы МИД Андрея Сибиги на онлайн-брифинге.
Качка подчеркнул, на сегодняшний день это является самой главной целью для Украины.
"Письмо содержит достаточно четкий акцент на то, что все идеи изложенные в этом письме направлены на то, чтобы быстрее помочь Украине интегрироваться и полноценно вступить в Евросоюз, в различных форматах, на этом есть ударение. Поэтому риск того, что речь идет о каких-то альтернативах, устранен", - рассказал он.
Вице-премьер-министр добавил, что само название и содержание предложений требуют обсуждения и согласования. Он отметил, что это первое предложение и эти идеи проговаривались в понедельник в Берлине.
Позиция Украины
"Президент Украины озвучивал позицию касательно членства Украины. Она неизменна. Пока продолжаются дискуссии, продолжается поиск модальности, которая может привести к членству. Они имеют место, но они не могут подменить нашей стратегической позиции: полноценное, полноправное членство в ЕС", - подчеркнул Сибига.
Он отметил, что, исходя из этих позиций, относился бы к любым инициативам, которые возникают в тех или иных столицах.
"Они являются публичными и не публичными. Мы знакомы с этими мнениями, с нами советуются. Но позиция Украины - полноправное и полноценное членство в ЕС. И мы также представляем наше видение, как мы можем этого достигать", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, в Еврокомиссии сделали заявление после получения письма от Фридриха Мерца касательно "ассоциированного членства" для Украины. Представитель ЕК отметил, что любые инновационные решения по евроинтеграции должны базироваться на ключевом принципе ЕС.
Отметим, президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина рассчитывает стать членом Евросоюза уже в 2027 году. В то же время в ряде европейских стран такие сроки называют слишком оптимистичными.